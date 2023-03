Magaly Medina: ¿Rodrigo González se quejó de que hiciera espectáculos en “La purita verdad”? | Fuente: Latina/ Captura

Una revelación sobre su tiempo en La purita verdad ha llevado a Magaly Medina a hablar sobre el momento en que Rodrigo González ‘Peluchín’ se quejó de que ella hiciera espectáculos en su magazine, mientras aún él conducía el desaparecido espacio Amor, Amor, Amor.

“Recuerdo cuando estaba en Latina y empecé a hacer ‘La purita verdad’ y empecé a tocar espectáculos. Como era un magazine dirigido a las amas de casa, empecé a hacer espectáculos y vinieron y dijeron: ‘No, porque Peluchín se ha quejado y ha dicho que espectáculos no hagas”, contó.

Además, reveló que fue la gerente de Entretenimiento del canal quien la llamó. “Le dije: ‘Ok’. Me prohibieron hacerlo, pero yo no me fui a llorar donde el gerente, donde la misma gerente de producción. Yo dije: ‘ya pues, ya veré cómo hago mi ráting, cómo lo salvo’”, dijo.

Magaly Medina reveló que su hijo decidió emigrar

Entre las revelaciones que dejó Magaly Medina en la conversación con Verónica Linares para su programa de YouTube es que su único hijo, Gianmarco, decidió salir del país para emigrar y abrirse un futuro profesional fuera del Perú.

“No está casado, tampoco tiene hijos. Mi hijo es bien difícil, tiene una personalidad difícil. Tiene un carácter complicado, yo que soy una madre lo sé. Sé que ha tenido enamorada, respeto su anonimato”, dijo.

Además, Magaly Medina contó que su fama no jugó a favor de un mayor desarrollo profesional de su hijo, por lo que siente que “él está feliz” con su decisión de emigrar.

“Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacer. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad. (...) A mí me encanta que mi hijo que está lejos. Sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina. Él está feliz. (...) Los hijos tienen que encontrar su propio camino”, agregó.

