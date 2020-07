Magaly Medina regresó a su programa luego de vencer al coronavirus. | Fuente: Instagram

Magaly Medina regresó a las pantallas de ATV para seguir al frente de su programa de espectáculos. Después de unos días de haber estado ausente, volvió con fuerza y confesó sentirse más recuperada.

La conductora de ‘Magaly Tv. La Firme’ recibió el alta médico y aseguró sentirse “afortunada” ya que es una de las personas que pudo sobrevivir al nuevo coronavirus: “Tengo mi alta médica desde el jueves, sobreviví al virus”, dijo en una entrevista para el Trome.

Sin embargo, fue cuestionada por los días en aislamiento ya que de acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA), si una persona está contagiada, debe evitar el contacto con otras por unas dos semanas. Medina refutó asegurando que se rige a lo que le dictando sus médicos: “Según me explican los doctores de acuerdo con el último protocolo del Ministerio de Salud, rige desde el día que te haces el análisis”, comentó.

No obstante, el reportero y camarógrafo que también se contagiaron siguen en cuarentena y hasta el momento no tienen fecha de regreso. Por otro lado, su esposo, el abogado Alfredo Zambrano, se encuentra mejor de salud y ya volvió a su trabajo.

POR FIESTAS PATRIAS

Magaly Medina confesó que ahora no tendrá descanso y el programa seguirá en su horario habitual así haya feriados. “Salimos en vivo este 28 y 29”, aseguró al Trome. El día de su regreso, el 27 de julio, se pronunció sobre su retorno al set del canal. “Esto es lo mío, este es mi set (…) Me ha parecido que he estado de vacaciones y que recién hoy es mi primer programa”.

Asimismo, Medina confesó que ha perdido peso, producto de haber contraído la COVID-19. Y aseguró sentirse afortunada por tener un sistema inmunológico fuerte capaz que la hizo padecer poco los síntomas de esta enfermedad.

“Mi cuerpo ha reaccionado bien. A esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo, porque puede saltar a cualquier órgano del cuerpo como el pulmón. Hay personas a las que se les complica su estado. Mi no caso no fue así, acá estoy, recuperada ya, dada de alta por los médicos que en esto entienden mejor que nosotros”, puntualizó.