Magaly Medina se encuentra investigada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la salud pública. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Magaly Medina se encuentra en el ojo de la tormenta. Su decisión de salir al aire con su programa “Magaly TV: La Firme” pese a haber contraído el nuevo coronavirus ha generado una ola de críticas y, recientemente, pasó a ser considerada materia de investigación para el Ministerio Público.

Así lo anunció el primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, cuyo fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata dispuso la apertura de investigación preliminar contra la conductora de televisión y sujetos en proceso de identificación, por presuntos delitos contra la salud pública y de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del espacio televisivo.

Asimismo, el fiscal a cargo de la investigación dispuso fijar un plazo de 60 días naturales para las diligencias preliminares, conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal.

Como se recuerda, el pasado 10 de julio, Magaly Medina anunció en su programa que fue diagnosticada con la COVID-19 tras dar positivo a la prueba molecular de descarte. Sin embargo, aseguró que continuaría con la emisión de “Magaly TV: La Firme” desde casa junto a algunos miembros de su equipo.

Días después, frente a las críticas, salió al aire este 1 de julio para defenderse. “Desde que inicié esta carrera, mucha gente me decía que no salga en la televisión, que no haga el programa y a mí siempre me ha valido tres pepinos”, señaló. “Mi instinto siempre para adelante, nunca he mirado hacia atrás. Así he dirigido mi vida sin pedirle permiso a usted o a usted”, añadió.

Para Medina, continuar a la cabeza de la conducción de su espacio televisivo le resulta divertido y afirmó que actualmente se encuentra estable.

“Ahora hago este programa, porque me divierte hacerlo. Debo decir que en este país de lágrimas, donde salud está tan abandonada, yo soy una persona afortunada no solo porque tengo los medios adecuadas para poder curarme, sino también bien alimentada… Siempre he tenido buena salud”, recalcó.