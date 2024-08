'El Cuervo' llega a los cines: sinopsis, reparto y todo sobre el nuevo remake con Bill Skarsgård

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Cuervo vuelve a los cines peruanos con una nueva versión este jueves 22 de agosto. El filme, basado en el personaje del cómic de 1989, será la nueva adaptación moderna que buscará destronar a uno de los clásicos de culto más emblemáticos en la historia del cine de 1994 protagonizado por el legendario Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, quien falleció producto de un disparo accidental en el set de grabación.

Ahora, The Crow, o simplemente El Cuervo, llega este 2024 a la pantalla grande de la mano del director Rupert Sanders y con un guion adaptado de Zach Baylin y Will Schneider, quienes implementarán novedosos detalles en las escenas de la ya conocida trama de venganza y sangre de la primera entrega de Alex Proyas.

En esta oportunidad, será Bill Skarsgård, actor conocido por interpretar al payaso Pennywise en el filme de terror It, quien encarnará al siniestro Eric Draven. Él vivirá un romance con la cantante FKA Twigs quien hará de su novia de Shelly Webster, una nueva versión de la recordada Sarah.

Este nuevo largometraje estadounidense será la quinta adaptación de El Cuervo y tendrá como objetivo sobrepasar las producciones anteriores. A continuación, revisa toda la información referida al espero filme de suspenso y terror.

Bill Skarsgard y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de 'El Cuervo'. | Fuente: Instagram (thecrow)

¿Cuándo se estrena la nueva película El Cuervo?

En un comienzo, El Cuervo estaba programado por el estudio Lionsgate para estrenarse en junio de este año. Sin embargo, la producción decidió reprogramar la película para los cines de Estados Unidos este viernes 23 de agosto, confirmando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú un día antes. Es decir, el jueves 22.

"Apreciamos lo que el personaje de El Cuervo y la película original significan para legiones de fanáticos y creemos que esta nueva película ofrecerá al público una reinterpretación auténtica y visceral de su poder emocional y su mitología", declaró Charlotte Koh, vicepresidenta ejecutiva de adquisiciones y coproducciones de Lionsgate.

Bill Skarsgard buscará vengarse de los asesinos de su novia en remake de 'El Cuervo'. | Fuente: Instagram (thecrow)

¿De qué trata el remake de El Cuervo y quiénes actúan?

La nueva versión de El Cuervo seguirá, básicamente, la misma trama de sus antecesoras: The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005).

"Las almas gemelas Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinadas cuando los demonios de su oscuro pasado los alcanzan. Al tener la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar las cosas equivocadas", describe la sinopsis oficial.

Bill Skarsgard y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de The Crow. El elenco de actores lo completan: Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, David Bowles, Paul A Maynard, Sami Bouajila, Jim High, y Jordan Bolger.

Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, es el actor original de Eric Draven en 'El Cuervo'. | Fuente: Miramax

¿Quiénes son los guionistas y productores de El Cuervo?

La nueva película de El Cuervo será dirigida por Rupert Sanders. El guion fue escrito por Oscar Zach Baylin, nominado al Oscar por Rey Richard: una familia poderosa, junto con Will Schenider. El resto del elenco incluye a la estrella de X-Men Origins, Danny Huston, así como a Laura Birn, Sami Bouajila, Jordan Bolger e Isabella Wei.

El Cuervo es producido por Victor Hadida (Resident Evil), Molly Hassell (Terminal), John Jencks (Honest Thief), el fallecido Samuel Hadida (True Romance) y el fallecido Edward R. Pressman (The Crow). Las productoras son Davis Films, Hassell Free Productions, Electric Shadow Company y Pressman Film, que ahora está dirigida por Sam Pressman.

¿Nueva película El Cuervo dará tributo a Brandon Lee?

El propio director Rupert Sanders recalcó que la adaptación de El Cuervo no busca sustituir el clásico de culto protagonizado por Brandon Lee, y que, por el contrario, el objetivo es hacerle un tributo en su honor a más de 30 años de su deceso.

"Brandon Lee era una voz original y creo que siempre será sinónimo de The Crow y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos recuperado la historia. Su alma está muy viva en esta película. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del Cuervo, y creo que Bill Skarsgard se siente como un sucesor de eso", declaró el cineasta en una entrevista en Vanity Fair.

'El Cuervo' vuelve a los cines con una nueva versión protagonizada por Bill Skarsgård.Fuente: Instagram (thecrow)

