Maju Mantilla celebra los 20 años de su título como Miss Mundo y luce el icónico vestido turquesa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, la conductora de televisión María Julia 'Maju' Mantilla celebró dos décadas desde su coronación en el certamen de belleza Miss Mundo. Como se recuerda, en 2004, la peruana fue la flamante ganadora del evento que se llevó a cabo en el Beauty Crown Theatre de China.

Para conmemorar esta fecha especial, la modelo lució su vestido turquesa el que le trajo grandes recuerdos de su triunfo. El programa Arriba mi gente compartió detalles de lo que fue esa experiencia y Mantilla se mostró agradecida por este reconocimiento.

"Agradezco sus palabras, agradezco su cariño, el tiempo que me dedican recordando este momento tan especial. Por permitirme viajar en el tiempo y aterrizar en ese instante cuando soy coronada. Los buenos momentos hacen feliz a las personas y me están haciendo muy feliz recordando este momento tan especial para mí y para el país", mencionó.

A la celebración también asistió Tito Paz, director Miss World Perú quien recordó cómo fue que conoció a Maju Mantilla en Trujillo y cómo la animó a participar. "No me imaginaba que iba a pasar tan rápido, me parece increíble saber que son 20 años. Es unas de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, en cuanto a competencias", sostuvo la conductora.

Maju Mantilla con el vestido turquesa que lució en Miss Mundo 2004.Fuente: @arribamigente.oficial

Maju Mantilla después del Miss Mundo 2004

Maju Mantilla ganó el título de Miss Mundo 2004. Nació el 10 de julio de 1984, en Trujillo. Después de ganar el título de Miss Mundo Perú en 2004, representó a su país en el certamen internacional Miss Mundo, que se llevó a cabo en Sanya, China, en diciembre de ese año.

Mantilla se destacó entre las participantes y, finalmente, fue coronada. Su victoria no solo fue un logro personal significativo, sino que también la convirtió en una figura destacada en Perú y en la escena internacional de concursos de belleza. Su carisma, belleza y habilidades representativas contribuyeron a su éxito en el certamen.

La modelo trujillana debutó como actriz en 2011 en la telenovela Ana Cristina y en 2012 se integró al programa Dos sapos, una reina como presentadora de televisión. Después formó parte del plantel de En boca de todos. En 2019 dejó temporalmente la televisión para someterse a una operación a la rodilla.

Actualmente, forma parte de Arriba mi gente que significó enfrentarse a un nuevo escenario, sobre todo porque se tocan temas de coyuntura.

Podcast recomendado LA JOVEN ACTRIZ ALESSANDRA FULLER NOS HABLÓ SOBRE SU INCURSIÓN COMO PRODUCTORA EJECUTIVA DE LA CINTA "ENTRE NOSOTROS". Leer más En escena | programa NOS VISITÓ LA ACTRIZ ALESSANDRA FULLER