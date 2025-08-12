Últimas Noticias
Rosángela Espinoza no descarta tener un hijo con su novio chileno: "Solamente Dios lo sabe"

Rosángela Espinoza alcanzó la popularidad por sus participaciones en reality shows de la televisión peruana como 'Esto es guerra', 'Bienvenida la tarde' y 'Combate'.
Rosángela Espinoza alcanzó la popularidad por sus participaciones en reality shows de la televisión peruana como 'Esto es guerra', 'Bienvenida la tarde' y 'Combate'. | Fuente: Instagram: Rosángela Espinoza
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La identidad del novio de Rosángela Espinoza fue revelada recientemente por el programa Magaly TV, la firme.

Rosángela Espinoza no descarta la posibilidad de convertirse en madre junto a su actual pareja, el empresario chileno Edgard San Martín. La modelo peruana dijo que ha pensado en formar una familia y que podría dar ese paso con él, pese al poco tiempo que llevan.

De hecho, la popular 'Chica Selfie' mantiene una relación a distancia con San Martín y, por el momento, prefiere disfrutar de viajes a su lado antes de pensar en la maternidad, siguiendo el consejo de sus compañeras de Esto es Guerra, Karen Dejo y Melissa Loza, a quienes llama "hermanastras".

"Por supuesto, antes de que salga embarazada y tenga bebitos, porque aunque no creas hablé con las hermanastras la vez pasada, se dio la oportunidad de conversar y me dijeron: 'Aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir'", comentó en una entrevista con América Espectáculos.

Ante la pregunta sobre si el chileno sería el padre ideal de sus hijos, Rosángela respondió: "No sé, solamente Dios lo sabe. Puede ser".

¿Quién es la pareja de Rosángela Espinoza?

La identidad del novio de Rosángela Espinoza fue revelada recientemente por el programa Magaly TV, la firme, que informó que Edgard San Martín estuvo muy cerca de la modelo durante la celebración de su cumpleaños en un hotel de Lima. 

El informe también detalló que ambos se habrían conocido durante la fiesta de Año Nuevo 2025 en Tulum, México.

Según el récord migratorio, Rosángela visitó Chile en más de una ocasión en lo que va del año, mientras que el empresario registra varias entradas al Perú en distintas ocasiones.

Tags
Rosángela Espinoza Esto es Guerra

