Maju Mantilla reaparece tras separarse de Gustavo Salcedo: “Voy a enfrentar mis problemas de forma privada”

Maju Mantilla ha optado por mantener silencio tras hacerse pública su separación de Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla ha optado por mantener silencio tras hacerse pública su separación de Gustavo Salcedo.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La ex Miss Mundo volvió a la conducción de Arriba mi gente y pidió respeto ante la atención mediática sobre el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla regresó este lunes a la conducción de Arriba mi gente, tras ausentarse unos días luego de confirmarse el jueves el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. La exreina de belleza tomó unos minutos en el programa de Latina para referirse brevemente a su separación y agradecer el respaldo recibido.

“Estos días han sido complicados, para mi familia y para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada. Como siempre me ha caracterizado, voy a enfrentar mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, señaló.

Pidió, además, respeto ante la cobertura mediática: “Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones o juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema. No lo voy a hacer. Solo quiero agradecerles su cariño y, sobre todo, su comprensión. Estamos aquí para seguir trabajando”.

El comunicado de Gustavo Salcedo

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo confirmó el fin de su relación a través de una historia en Instagram: “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”.

En el mismo mensaje destacó los años compartidos y reafirmó su compromiso como padre: “Siempre seremos buenos padres, tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”. Cerró con un pedido de discreción: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004 y, ocho años después, contrajeron matrimonio.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004 y, ocho años después, contrajeron matrimonio.

Las imágenes de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004, cuando ella se preparaba para competir en el Miss Mundo. En enero de 2012 se casaron civilmente en San Borja y un mes después celebraron su boda religiosa en la Catedral de Trujillo. De su unión nacieron dos hijos.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Salcedo junto a Mariana de la Vega ingresando a un hotel en Miraflores. El empresario negó cualquier irregularidad y aseguró que las imágenes estaban “fuera de contexto”, explicando que ambos se dirigían al gimnasio “por temas exclusivamente deportivos”.

Maju Mantilla Gustavo Salcedo

