'Las mujeres ya no lloran': canciones, estreno, a quién está dedicado y todo lo que debes saber sobre lo nuevo de Shakira

Después de siete años, Shakira vuelve al ruedo musical con su décimo segundo álbum de estudio Las mujeres ya no lloran. En esta ocasión, el álbum ofrecerá una variedad de sonidos y emociones que capturan la esencia única de la artista colombiana.

Desde colaboraciones exitosas hasta composiciones emotivas, Las mujeres ya no lloran promete ser un viaje emocionante para los oyentes. "Mi nuevo álbum no lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo en un comunicado de prensa.

Por ello, a poco de escucharlo en todo el mundo, conoce detalles para no perderte del estreno de lo nuevo de Shakira.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Shakira?

Las mujeres ya no lloran se lanzará este viernes 22 de marzo. El disco tendrá 16 canciones en total, incluyendo 8 nuevas composiciones y 7 sencillos previamente estrenados. El álbum ofrece una variedad de sonidos y emociones que capturan la esencia única de la artista colombiana.

Con su legado como la artista latina femenina más vendida de todos los tiempos y su continua influencia en la industria musical, Shakira demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y cautivar a su audiencia.

Última, la canción de despedida de Shakira para Gerard Piqué

Esta canción es, según Shakira, la última canción para Gerard Piqué, a quien también llamó Voldemort. En entrevista con The New York Times, explicó que este sencillo le servirá de cierre para esta etapa personal y no volverá a tocar el tema:

"Es una balada. Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo'. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort", dijo.

"Última. A buen entendedor...", escribió la colombiana en sus redes sociales donde compartió un video como adelanto con parte de la letra de la canción.

¿Qué canciones incluye Las mujeres ya no lloran de Shakira?

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)

¿Las mujeres ya no lloran está dedicado a Gerard Piqué?

Aunque no lo ha dicho de manera directa, Shakira ha manifestado en reiteradas entrevistas que Las mujeres ya no lloran promete ser un testimonio deslumbrante de su resiliencia y fuerza, destacando el poder transformador de la música en los momentos más difíciles de la vida, en referencia a su separación con Gerard Piqué.

¿Dónde escuchar Las mujeres ya no lloran, el nuevo disco de Shakira?

El esperado álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, estará disponible en plataformas digitales, CD y vinilo. Esta producción marca un hito al ser el primer trabajo de estudio de la artista lanzado en versión LP, con cuatro ediciones distintas que presentan diferentes carátulas y colores (zafiro, esmeralda, diamante y rubí).

