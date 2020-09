La conductora de televisión reveló su razón para abandonar "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

María Pía Copello abandonó “Esto es Guerra” en el 2018, aunque de vez en cuando regresa para reencontrarse con sus compañeros y amigos del programa juvenil. Actualmente, la conducción es llevada por la ex chica reality Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz, quienes han afrontado una etapa muy diferente por la pandemia.

Tras incursionar en la música y lanzar su canción “Like”, la presentadora de televisión se animó a hablar sobre su etapa en “EEG”, programa que condujo por tres años. Su razón para alejarse de las pantallas fue netamente familiar: el horario no le permitía ver más tiempo a sus menores hijos.

“Por el horario, llegaba cuando mis hijos estaban durmiendo”, respondió Copello al ser cuestionada por su razón de retirarse de “Esto es Guerra” en conversación con Trome. “Ahora me encargo de ellos directamente y además, trabajo”, agregó sobre su rutina de vida actual sin programas de televisión.

En ese sentido, María Pía Copello se refirió a las críticas que recibe por utilizar sus redes sociales para trabajar. Mientras está distanciada de la pantalla chica, la exanimadora infantil se ha convertido en toda una personalidad del internet gracias a plataformas como Instagram y TikTok, donde también comparte videos con su familia.

“Es chamba y gente que se le paga un sueldo como a cualquiera, pero que sigan pensando que no hago nada”, explicó la popular exconductora. Sin embargo, considera que se ha malinterpretado mucho el término “influencer”. “Lo ven como que solo vive del canje y gratis”.

SE ESTRENA EN LA MÚSICA

Después de cantar temas para niños, Copello presentó su tema "Like" el pasado 4 de septiembre. Así, sigue los pasos de su hermana Anna Carina e incursiona el música por primera vez en su carrera.

“He hecho cosas pequeñas como mis discos de ‘María Pía y Timoteo’. Siempre me ha llamado la música y yo sentía que este era el siguiente paso”, detalló la popular exconductora. “Dije por qué no, la vida es una”.