Maricarmen Marín y Katia Palma durante el programa "Yo Soy" | Fuente: Facebook | Maricarmen Marín

Maricarmen Marín vive al máximo su maternidad alejada de las pantallas, pero esto no ha sido impedimento para que sus compañeros de televisión puedan conocer a su pequeña Micaela, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de "Por qué te fuiste" compartió en sus 'stories' una foto donde puede verse a la bebé en brazos de Katia Palma. La imagen también fue compartida por la comediante en sus redes sociales.

"Mi hermosa sobrina, sudé todo el rato", escribió Palma, quien fue una de las primeras personas en expresar su emoción y alegría cuando la cantante de cumbia anunció que estaba en la dulce espera, demostrando así la gran amistad que mantienen.

"Estoy emocionada. Estas lágrimas son de emoción, de felicidad, porque te he acompañado desde hace años y se de las ganas que tienes con Sebas (Martins, pareja de Maricarmen Marín) de ser mamá y todo el proceso que has pasado", indició inicialmente.

"Como lloré cuando mi hermana se embarazó lo mismo me ha pasado contigo. Sé lo felices que son los dos y estoy emocionada y feliz por ti" dijo en aquella ocasión la también jurado de "Yo Soy".





La imagen muestra a la pequeña Micaela en brazos de Katia Palma. | Fuente: Instagram

LE DEDICARON UNA CANCIÓN A SU HIJA



El 10 de diciembre de 2021, Maricarmen Marín y su pareja Sebastián Martins, anunciaron en redes sociales que se habían convertido en padres de Micaela. A manera de bienvenida, ambos escribieron una canción para dedicársela.

"Estoy feliz, emocionada, he soñado tanto con este momento, es inexplicable, me faltan las palabras", comentó Marín. Como se recuerda, la exintegrante de Agua Bella conoció al productor Sebastián Martins cuando inició su trabajo en "Yo Soy" en el 2014.

