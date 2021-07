Maricarmen Marín anuncia su embarazo: “Dentro de mi laten dos corazones”

¡En la dulce espera! La conductora de televisión Maricarmen Marín anunció su embarazo mediante sus redes sociales. La también cantante de cumbia subió a su cuenta de Facebook una foto en la que muestra la ecografía del que será su primogénito/a.

“Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió Maricarmen Marín. “Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora”, añadió.

La cantante y su esposo, Sebastián Martins aprovechó para agradecer a sus familiares y amigos por las palabras de aliento sobre todo por respetar el silencio que hja mostrado la cantante en estas últimas semanas sobre su estado de salud.

Vuelve a la televisión

Maricarmen Marín confesó que este domingo su doctor por fin le “le dio el OK” para que se pueda reincorporar a su trabajo y a pisar nuevamente los set de televisión.

“Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en ‘Mujeres al mando’“

Cabe mencionar que en el mes de mayo, Maricarmen Marín anunció vía redes sociales que se alejaría de la televisión por problemas en su salud ya que tuvo una lesión en la espalda.

“Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, publicó en aquel momento.





