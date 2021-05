Maricarmen Marín extraña regresar a la televisión: "Muy pronto me darán de alta, estoy feliz". | Fuente: Instagram

Después de sufrir una lesión en su columna, Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para conversar con sus seguidores sobre cómo evoluciona su estado de salud. Por ese motivo, a través de su Instagram, la exjurado de “Yo soy” respondió una serie de preguntas tras rumores de un posible embarazo.

“Poco a poco voy recuperándome. Gracias infinitas a todos por su preocupación y tanto amor”, se lee en uno de sus mensajes. Sin embargo, dio a entender que estaba en un centro de salud por lo que tuvo que posponer su concierto virtual.

“Los doctores me dijeron que muy pronto me darán de alta y eso me puso muy feliz. En los próximos días les tendré noticias sobre la fecha del concierto”, le respondió Maricarmen Marín a otro de sus seguidores.

Asimismo, se especuló que había contraído la COVID-19, no obstante, descartó que tenga el virus, solo agregó que extraña realizar sus actividades: “Extraño levantarme de mi cama, caminar, extraño todo, pero voy a valorar mi salud”, concluyó.

Mensaje de agradecimiento

Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes vienen escribiéndole palabras de aliento luego de anunciar, a principios de mayo, que sufrió una lesión en la espalda.

Desde su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías sobre su paso por el programa de canto e imitación, la exintegrante del jurado escribió al inicio de la leyenda: "No saben cómo los extraño, los quiero y espero estar muy pronto con ustedes".



Agradecida por las "llamadas" y "muestras de cariño", Maricarmen Marín también manifestó que viene superando de manera favorable el padecimiento que la tiene alejada de "Yo soy" y, también, de "Mujeres al mando", espacio del que es conductora.

"Mi recuperación va muy bien y poquito a poquito veo grandes resultados", detalló la también cantante.

