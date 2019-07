Maricarmen Marín revela su deseo de convertirse en madre: “Me encantaría tener una familia”

Maricarmen Marín revela que quiere convertirse en madre. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín, cantante, productora de televisión y exintegrante de la agrupación Agua Bella, no acostumbra a hablar sobre su vida privada. Tras su salida como jurado del programa de imitación “Yo Soy”, se ha dedicado totalmente a promocionar su más reciente single “Por qué te fuiste” y a promover —todavía más— su carrera musical.

Esta vez, no obstante, la intérprete de “Anótalo” ha hecho una excepción, pues al ser consultada por la periodista Magaly Medina sobre la razón por la cual decidió alejarse de la pantalla chica,hizo una revelación que dejó sorprendidos a sus seguidores.

De acuerdo con Marín, la vida le ha dado oportunidades que han hecho que postergue un deseo que alberga desde hace mucho: tener un bebé. “Me encantaría tener una familia, ser mamá. Siento que es algo que he estado postergando por mi carrera”, reveló.

Y, aunque ya se encuentra comprometida, la cantante aún no tiene fecha para su boda y no tiene pensados los detalles de la ceremonia. “Va pasando el tiempo y te vuelves más egoísta y decía: ‘¿cómo me voy a perder esto?’”, aseguró.

¿POR QUÉ TE FUISTE?

La cantante también habló sobre su más reciente proyecto musical, la canción “Por qué te fuiste”, que ha tenido un gran éxito tanto en el Perú como en Bolivia, en donde realiza conciertos con frecuencia.

“Estoy muy feliz con que esta canción haya pegado aquí y que la hayan hecho la número uno en sus corazones”, comentó.

Asimismo, admitió que está contenta con su carrera y que busca, constantemente, nuevos ritmos que pueda incorporar a sus próximas producciones. Yo soy una apasionada, me encanta lo que hago. Trabajo como si fuera el último día que fuera a hacer esto y eso me ha llevado a esforzarme, porque sé que esto en cualquier momento puede acabar”, aseveró.