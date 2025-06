"No apruebo la violencia": hija de Mariella Zanetti y Farid Ode pide que "no se juzgue" a sus familiares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gamille Ode, la hija mayor de Mariella Zanetti y Farid Ode, decidió romper su silencio tras la gresca de su padre con Javier Blondet, actual pareja de su mamá y quien denunció a Farid en la comisaría de Surco por agresiones físicas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven de 22 años lamentó lo sucedido y pidió a los programas de espectáculos evitar cualquiera información “fuera de contexto”.

“Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo muy delicado que, lamentablemente, se ha hecho público. Hace unos días ocurrió un conflicto, que fue grabado y difundido en redes y programa de televisión, completamente fuera de contexto”, escribió Gamille en un comunicado compartido en sus historias en Instagram.

En ese sentido, mencionó sentirse afectada por el escándalo que involucró a su papá y a su padrastro. “Me siento triste, frustrada y preocupada, no solo por lo sucedido, sino por cómo se ha manejado todo. Detrás de esas imágenes, hay una familia real, con sentimientos, que no merecen ser expuestas ni juzgadas de esta manera”, sostuvo.

Gamille Ode es la hija mayor de Mariella Zanetti y el empresario Farid Ode. | Fuente: Instagram

Gamille Ode tras pelea entre su padre y Javier Blondet: “No apruebo la violencia”

Gamille Ode pidió a las personas evitar los insultos contra su madre Mariella Zanetti, quien mencionó que todo el conflicto se originó por “un shampoo” que usó su hijo menor de las cosas de Gamille.

“Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante. No es justo que la señalen como "mala madre" por una situación que está completamente sacada de contexto. Tampoco me siento cómoda al ver comentarios tomando partido, ya que tanto a mi mamá como a mi papá los amo, y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos”, escribió la joven.

Por otra parte, mencionó que no está favor de la violencia y exhortó a las personas a que respeten la privacidad de sus familiares.

“No apruebo ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Pero tampoco voy a quedarme callada mientras se distorsiona la verdad y se daña la imagen de personas que amo. Solo pido respeto. Respeto por nuestra privacidad. Gracias a quienes han mostrado empatía y cariño. De corazón, lo valoro mucho”, señaló mencionando que se alejará por un tiempo de las redes sociales.

Gamille Ode emitió un comunicado tras gresca entre Farid Ode y Javier Blondet.Fuente: Instagram (mille_ode)

Farid Ode y esposo de Mariella Zanetti protagonizaron gresca

Una fuerte pelea callejera entre Farid Ode y Javier Blondet, actual esposo de Mariella Zanetti, quedó registrada en video y difundida en el programa Magaly TV: La firme. El enfrentamiento ocurrió en los exteriores del domicilio de la exvedette y frente a varios vecinos.

Según las imágenes, Ode y Blondet se enfrentaron a golpes y patadas. En un momento, el primero logró lanzarle un objeto que habría impactado a la pareja de Mariella Zanetti. "Si vuelves a insultar a mi hija, te mato", se escucha gritar a Farid durante el altercado.

Farid Ode explicó que su reacción fue provocada por una llamada telefónica de su hija, Gamille Ode, de 22 años, quien le habría contado que sufría constantes humillaciones por parte de Blondet.

"Ese señor la viene hostigando desde que mi hija tenía 16 años. Le dice que le va a quitar el trabajo, la insulta, la humilla. Mi hija puede ser adulta, pero sigue siendo una mujer expuesta", declaró.

Tras el enfrentamiento, Javier Blondet denunció a Farid Ode por agresión física. Sin embargo, este último también presentó una denuncia contra Blondet por presunto maltrato psicológico hacia su hija.

