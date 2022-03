Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron si su segundo bebé será hombre o mujer. | Fuente: Instagram / Mario Hart

¿Es una niña o un niño? La pareja Korina Rivadeneira y Mario Hart revelaron este miércoles el sexo de su segundo bebé durante una reunión a la que asistieron familiares y amigos, entre los que se dejaron ver varios exchicos 'reality' que registraron el momento especial.

Desde la cuenta de Instagram del exconcursante de 'Esto es Guerra', Mario Irivarren, se captó el instante en que la pareja dejó escapar una especie de aerosol azul. Así, Rivadeneira y Hart confirmaron que su próximo bebé será un niño. Una noticia por la que ambos fueron felicitados en redes sociales.

El propio Irivarren escribió en una publicación: "Los mejores deseos del mundo, queridos amigos Mario Hart y Korina Rivadeneira. Qué alegría compartir este lindo momento con ustedes".

Como se recuerda, en diversas ocasiones, Hart había dado a conocer su predilección por tener un niño, luego de que junto con Rivadeneira tuvieran a su primera hija en septiembre de 2020. A inicios de marzo, la modelo venezolana sostuvo: "Mario se muere de ganas de que sea un hombre". Sus deseos se han cumplido.

Así revelaron Korina Rivadeneira y Mario Hart el sexo de su segundo bebé. | Fuente: Instagram / Mario Irivarren

Así se enteró Korina Rivadeneira de su embarazo

A inicios de marzo, Korina Rivadeneira cómo se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo con Mario Hart. Ella reveló que fue una noticia fortuita, aunque los síntomas ya se habían manifestado. "Me sentía rara, decía siento que me estoy muriendo", manifestó.

Fue su mamá quien le recomendó hacerse una prueba, pues alegó que tenía "cuerpo de embarazada". "Cuando me escuchó, yo estaba con ataque de risa, le enseñé la prueba y él [Mario Hart] dijo: 'No puede ser'. Fue hermoso, pero fue una gran sorpresa", añadió.

Recientemente, Korina Rivadeneira formó parte del elenco de la película '¿Quién dijo Detox?', producida por Tondero y donde tiene el papel de villana. El filme llegó a la cartalera peruana el pasado 10 de marzo.

Su primera hija nació en el 2020

El domingo 6 de septiembre de 2020, Korina Rivadeneira entró a la sala de parto para dar a luz a su primera bebé, a quien llamaron Lara. A través de Instagram, Mario Hart anunció el nacimiento de su hija.

“Larita nació. Salió todo espectacular, salió todo muy bien. Gracias a Dios, voy a estar con ella como 30 o 40 minutos en un salón especial. Kori todavía no ha despertado después de la operación. En un rato, la traen al cuarto y también a la bebé para que pueda estar con ella. Fue todo muy emocionante y muy lindo”, reveló en sus historias de la red social.

Como es de esperar, Mario Hart y Korina Rivadeneira estaban ansiosos por dar la bienvenida a su primera hija, quien nació el 6 de septiembre, tal como lo habían planeado. En esta experiencia con su primogénita, ambos han documentado su paso por la clínica para finalmente verla llegar al mundo.





