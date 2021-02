Mario Irivarren y Vania Bludau protagonizaron intervención policial por organizar una reunión social durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren y Vania Bludau fueron intervenidos por la Policía Nacional luego de que organizaran una reunión social en un departamento, ubicado frente a la playa, durante la cuarentena obligatoria. El pasado 15 de febrero, el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes del hecho que involucra a la conocida pareja.

En los videos que muestra “Magaly TV: La firme”, la ex chica reality agrede verbalmente a las autoridades con una amenaza. “Es secuestro. Apunta el nombre”, le dice Bludau a otra persona y luego se dirige a los oficiales en las afueras de la casa: “Todos ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”.

Cuando los policías piden a la modelo peruana que controle su vocabulario, ella responde: “Contrólate tú, no me hables”. En ese mismo momento, se le increpa que se está negando a una intervención policial y a identificarse para continuar con el proceso. “Ahora te quieres defender, te haces el valiente. Me da cólera que se agarren con gente pública”, menciona ella más adelante.

Según indica el reporte, Mario Irivarren y Vania Bludau estuvieron celebrando con otras personas en un departamento alquilado frente a la playa. El ruido llamó la atención de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades para que acudieran a la propiedad donde estaban ambos y sus acompañantes.

“Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla. Yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”, se le escucha decir al integrante de “Esto es Guerra” luego de ser cuestionado por un agente de la PNP en horas de la tarde.

Se extiende la cuarentena

Hace unos días, el Gobierno oficializó la ampliación hasta el 28 de febrero del aislamiento social obligatorio en 32 provincias consideradas en nivel de alerta extremo, con la finalidad de mitigar el impacto de la actual segunda ola del nuevo coronavirus en nuestro país. Por efecto de este decreto, quedan prohibidas todas las reuniones sociales.

