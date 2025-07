“Me equivoqué en considerarlo amigo”: Marisol se arrepiente de tener una amistad con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marisol, conocida como “La Faraona de la Cumbia”, sorprendió con sus revelaciones durante su participación en un podcast, donde confesó sentirse arrepentida por haber considerado amigo al futbolista Christian Cueva. “A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía”, expresó la cantante, asegurando que esa etapa ya quedó en el pasado.

La intérprete de cumbia también defendió su manera de actuar en medio de las críticas que recibió en redes sociales: “Yo sí sé ser amiga. Lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba, así me pelee con esa persona. Por eso preferí quedarme callada. No es que el que calla otorga, uno calla por su tranquilidad, por su familia, por sus hijos”.

Respecto a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, Marisol fue clara al señalar que no tiene ningún problema con ella. Sin embargo, enfatizó en la importancia de aceptar la realidad y trabajar por los hijos: “Yo no tengo nada contra nadie. Pero empodero a las mujeres, porque no le pueden seguir mendigando a alguien algo que no quiere darle. Hay que trabajar, enseñarles a nuestros hijos que no siempre van a tener todo en la vida, pero lo importante es que no les falte educación, techo ni comida”, sostuvo.

¿Qué vínculo tenía Marisol y Christian Cueva?

En marzo de este año, Marisol mostró en Amor y Fuego los mensajes que intercambió con Christian Cueva, donde el jugador la llamaba “Sol” y le dedicaba frases románticas como: “Te tengo presente, de sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón”.

Después, en el programa Esta Noche, la cantante reconoció que hubo comentarios subidos de tono, pero aseguró que la situación no pasó a mayores. “Nunca nos vimos en una casa, en un hotel... mi error fue permitir las palabras cariñosas”, expresó.

¿Volverán a cantar juntas Marisol y Pamela López?

Durante el programa, Ernesto Pimentel le preguntó a Marisol si estaría dispuesta a grabar un tema con Pamela López, luego de su colaboración en Dile que no junto a Leslie Shaw. “Por ahora, no creo”, respondió. No obstante, dejó la puerta entreabierta: “Tal vez, más adelante. Creo que por ahora es difícil para ambas, pero no descarto la posibilidad cuando todo haya pasado”.

Además, tuvo palabras de aprecio hacia Pamela: “A mí ella me parece una persona súper. Hemos conversado de muchas cosas y siempre le he dado mi apoyo. Siempre seguirá recibiéndolo. No me voy a distanciar. Aquí estoy para apoyarla como madre y mujer”.