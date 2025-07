“El más horrible de toda mi carrera”: Leslie Shaw critica videoclip que grabó con Marisol

La cantante se pronunció sobre el tema Dile que no donde aseguró haberle dado consejos a Marisol, pero ella no quiso escucharla. Además, descartó volver a trabajar con ella.

Durante su participación en el podcast conducido por Chucho Valderrama, la cantante Leslie Shaw lanzó duras declaraciones contra Marisol, conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, dejando en claro que su relación personal y profesional con ella está completamente fracturada.

En medio de una conversación sobre experiencias musicales, Shaw fue consultada sobre la cantante de cumbia y no dudó en expresar su decepción, revelando que considera el tema Dile que no como el peor videoclip de su carrera. “Yo le dije: ‘Mari, te recomiendo gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero no quiso. Hizo su video horrible (...) en ese videoclip no hay niveles. De toda mi carrera, el video más horrible. Yo traté de ayudarla... como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella”, afirmó.

La molestia de Leslie Shaw radica en que, pese a considerarla una amiga y haber intentado apoyarla profesionalmente, Marisol decidió respaldar públicamente al compositor Carlos Rincón, en la polémica que tuvo con él. Esta actitud fue interpretada por la artista como una traición. “Yo me quedé: ‘qué hipócrita’, porque una cosa es hacer música... pero si ella no quiere escuchar consejos, entonces ya no es mi problema”, expresó tajante.

También señaló que, tras esta experiencia, ha decidido no volver a colaborar con Marisol, incluso descartando una canción que inicialmente tenía intención de grabar con ella. “Tal vez con Yolanda sea mejor”, comentó, haciendo referencia a otra posible artista con quien podría trabajar el tema.

Dile que no, la canción de Marisol y Leslie Shaw

La todavía esposa de Christian Cueva debutó como cantante de cumbia en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw estrenado el pasado viernes 10 de enero de 2025.

Luego de algunas semanas de especulación, Pamela López se dejó ver como una de las protagonistas del primer videoclip del año de Marisol y La Magia del Norte junto con Leslie Shaw, cantantes que se juntaron antes para el tema Hay niveles.

"Amigas, no saben quién vino ayer", expresó Pamela López entrando en escena en una piscina donde estaban descansando la ‘Faraona de la cumbia’ y Leslie Shaw. "¿Quién? Cuéntamelo todo y exagera", replicó esta última. "Ya tú sabes y dice qué quiere volver", contestó López.

Esta introducción del videoclip dejó cabida a la primera estrofa y el coro de la canción de Marisol quien, junto a Leslie Shaw y Pamela López, empezaron a cantar: "Dile que no, fuera de aquí. Dile que no, que no".

Hay niveles, el otro tema de Shaw y Marisol

En una entrevista, Leslie Shaw habló sobre el origen de su popular tema Hay niveles, que surgió de una frase que lanzó en un programa de televisión. “Estaba en Esto es Guerra con Michel Soifer, y sin pensarlo dije: ‘Perdóname, estamos en el mismo set pero hay niveles’. Se volvió viral y decidí convertirlo en canción”, recordó.

Pese a la controversia, el éxito de “Hay niveles” es innegable: acumula más de 18 millones de reproducciones en YouTube. Para celebrar, Leslie estrenó una nueva versión junto a la agrupación boliviana Kumbia Mortal, que en menos de un día superó las 25 mil vistas en la plataforma, mientras se prepara para llevar por primera vez su música a Japón este mes.