"No me sentí cómodo": Martín Salwe explicó por qué lo separaron de Milett Figueroa en 'Bailando 2023'

Milett Figueroa se encuentra en el centro de la atención, debido a su participación en el programa Bailando 2023 conducido por Marcelo Tinelli, en Argentina. Recientemente, Martín Salwe, expareja de baile de la peruana, dijo que no logró establecer un vínculo significativo con ella. Si bien cumplían con los ensayos y las coreografías, resaltó que la química no pudo trascender.

"Tiene que suceder algo en un equipo de trabajo que es una amistad, nunca hubo, es como que convivíamos, se cumplía con los ensayos, con las coreografías, pero no trascendió y creo que para este concurso hay que trascender eso, hay que generar un vínculo más de afinidad, un punto de respeto, de conocer al otro, de entablar un poco más de vínculo y yo no pude con Milett, intenté en muchos momentos", dijo el argentino en el reality.

No se lo toma personal

A pesar de sus declaraciones, Martín Salwe aclaró que no tuvo problemas personales con Milett Figueroa, y que no hubo faltas de respeto entre ellos. Sin embargo, confesó que no se sintió cómodo en ciertas ocasiones, mencionando un incidente durante una presentación.

"Simplemente fuimos un equipo de trabajo que vino acá, se presentó, bailó y se fue. No me sentí cómodo, no me gustó el día de la bachata y que invitó a bailar al profe, me sentí expuesto porque me costó un montón la bachata, dejé mi alma en cada paso. Siempre entendí desde el primer día que era mucho mejor que ella tenga otro bailarín", expresó.

Sobre la puntualidad en los ensayos, Martín Salwe optó por no responder directamente, sugiriendo que los entrenadores del programa podrían proporcionar información sobre la asistencia de los participantes.

¿Por qué Milett Figueroa y Martín Salwe dejaron de ser pareja de baile?

En una sorpresiva decisión, la modelo peruana Milett Figueroa y el argentino Martín Salwe fueron separados como pareja competidora en el programa Bailando 2023. Este cambio se produce después de una serie de desacuerdos entre los dos concursantes.

“Milett pidió cambio de bailarín. Hizo el pedido y en este momento están separando los equipos; va a haber dos equipos nuevos: Martín por un lado y Milett por el otro. Logró lo que quería”, señaló el comentarista de espectáculos Pepe Ochoa en Argentina.

El conflicto se originó en ediciones anteriores del programa, cuando Salwe sugirió que había contribuido significativamente a la notoriedad de Figueroa al darle la oportunidad de participar en el concurso. Además, expresó su preferencia por bailar con una profesional, considerando que esto le facilitaría ganar la competencia.

En respuesta, Milett Figueroa también manifestó su deseo de contar con un bailarín profesional a su lado para maximizar su potencial. "A mí también me convendría muchísimo más un bailarín profesional. Sacaría mucho más mi potencial", indicó la modelo.