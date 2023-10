Pareja y padres de Giacomo Bocchio lo sorprendieron por su cumpleaños en el set de 'El Gran Chef Famosos'

El martes 17 de octubre, Giacomo Bocchio cumplió años y lo celebró en El Gran Chef Famosos. Cuando llegó al set de televisión se llevó una grata sorpresa después de que los participantes y sus compañeros del jurado le prepararon un agasajo.

Por medio de las redes sociales, el chef compartió cómo fue su reunión donde sus papás y su pareja, Brenda Dávila, lo visitaron en el canal 2. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero infinito. Que Dios te bendiga siempre y nos permita seguir creciendo y compartiendo juntos como el equipo sólido que somos. Contigo hasta la eternidad. Eres mi gran amor", compartió la también especialista en gastronomía.

Asimismo, Fiorella Cayo compartió en sus historias de Instagram cómo fue la celebración de Giacomo Bocchio y le llevó una torta. "Gracias Fio por la tortita", le respondió el jurado de El Gran Chef Famosos.

Cabe resaltar que también le cantaron Feliz cumpleaños a su padre quien cumple años el mismo día.

¿Quién es la pareja de Giacomo Bocchio?

Después de que Giacomo Bocchio fuera vinculado sentimentalmente con Milett Figueroa, el chef peruano reveló que tiene pareja. Sus fanáticos querían saber más de quién es esta joven por lo que él confesó que también es cocinera. Ella es venezolana y se llama Brenda Dávila.

Si bien mantiene un romance privado, se han dejado ver en algunas fotos que comparten en sus redes sociales, sin embargo, habló por primera vez sobre su relación en televisión nacional.

“Tengo novia ya hace varios años y somos un gran equipo, nos respetamos mucho. Ella se encarga de todas las operaciones a las que me meto”, dijo Giacomo Bocchio a Latina. “Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, agregó.

El chef y Brenda Dávila mantienen una relación de años y no dio más detalles ya que prefiere que siga en privado.