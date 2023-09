Tilsa Lozano revela inesperado romance con Yaco Eskenazi: "Perdón, Natalie"

¡Nadie se lo esperaba! Tilsa Lozano, la popular modelo y personalidad televisiva peruana, ha hecho una sorprendente revelación de su pasado en su nuevo podcast En portada. En el último episodio, confesó que mantuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi, actual esposo de la exreina de belleza Natalie Vértiz. "Fuimos noviecitos cuando teníamos 14 años", reveló.



La confesión se produjo después de que Cathy Sáenz, exproductora de los reality shows Combate y Esto es guerra, revelara que Yaco fue la única estrella masculina de reality que alguna vez le pareció atractiva. Cathy explicó que le llamó la atención que, a diferencia de los otros modelos, el excapitán de los Leones ya tenía más de 30 años en ese entonces.

Tras ese comentario, Tilsa contó que ella y Yaco, a quien describió como "sabroso", tuvieron un breve romance cuando eran adolescentes y ella acababa de mudarse al país. En tono jocoso, admitió: "Cuando llegué al Perú, vivíamos en San Isidro, y la abuelita de Yaco, también. Éramos amiguitos, fuimos noviecitos a los 14 años. Todo fue cosa de chiquillos. Natalie, perdón".

"Milett es una bomba"

Además de sus revelaciones personales, Tilsa Lozano también opinó sobre el debut de la modelo peruana Milett Figueroa en el reality Bailando 2023, presentado por el argentino Marcelo Tinelli. La ex Vengadora elogió a Milett, describiéndola como una "bomba" y un "fuego". Según Lozano, Milett ha regresado a su papel inicial en la televisión, el cual considera que le queda perfecto.

Sin embargo, Tilsa no se mostró completamente satisfecha con la presentación de Milett en la pista de baile, sugiriendo que esperaba más de ella. Recordando su experiencia como jueza en El artista del año en 2018, Lozano comentó que ha visto a Milett realizar actuaciones mejores en el pasado. “Creo que da para mucho más".

Jackson Mora y Juan Manuel Vargas

En la primera edición de En Portada, Tilsa Lozano compartió que su esposo, Jackson Mora, no se ve afectado por su pasado mediático con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Ella explicó que cuando comenzaron su relación, Jackson ya estaba al tanto de su historia pública y no le importó en absoluto. “Cuando Jackson me conoce y empezamos nuestra relación, este tema estaba recontra pasado y él sabía perfectamente quién era".

Además, Tilsa desmintió las especulaciones sobre recibir un pago adicional por su participación en el desaparecido programa El valor de la verdad de Beto Ortiz, donde reveló su romance con Vargas. Aclaró que solo recibió el premio original de 50 000 soles y que la división del episodio en dos partes fue una táctica engañosa. "Me metieron la yuca, debieron pagarme por los dos capítulos. Solo me pagaron el premio", explicó.