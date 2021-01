Mathías Brivio no le cierra las puertas a volver a conducir un programa como "Esto es guerra". | Fuente: Instagram

Mathías Brivio cerró el 2020 habiendo conducido tres programas: "La máscara", "Yo Soy: Grandes Batallas" y "Más vale tarde". A lo largo de sus años en televisión -como reportero o presentador- ha escuchado todo tipo de críticas. En la era de las redes sociales, las toma aún con más cuidado. Especialmente, si se refieren a la tan atacada "televisión basura".

"Ese término ['televisión basura'] no me gusta para ningún tipo de programa. Es un término bastante destructivo", dijo tajante. Él cree que quienes usan esas palabras no se dan cuenta del esfuerzo de los trabajadores detrás, quienes mantienen a sus familias de esta manera.

Por otro lado, está el tema de las redes sociales que le brindan un altavoz a todas las personas. "Todo el mundo se cree dueño de la verdad. Twitter es una jungla [...] Las críticas constructivas bienvenidas y cuando son con respeto. Las redes sociales no pueden ser dueñas de uno", señaló al diario Perú 21.



Antes de ingresar como conductor de Latina, Mathías Brivio estuvo siete años al frente de "Esto es guerra". ¿Volvería a un programa de ese estilo?

"En televisión nunca puedes decir nunca. No descarto absolutamente nada. Estoy enfocado en esta etapa y ojalá sea por muchos años", remarcó.

UN NUEVO PROGRAMA

A fines de noviembre, Latina estrenó “Más vale tarde”, conducido por Brivio. “Es un programa que va a abarcar de todo un poco, coyuntura, reportajes, entrevistas e invitados en el estudio”, contó.

Hacia el final de la cuarentena obligatoria, también tuvo la oportunidad de conducir la edición sabatina de “Yo Soy: Grandes Batallas”, donde se reencontró con Johanna San Miguel, su excompañera de “Esto es Guerra”. Allí experimentó la adrenalina de un programa de imitación de canto.

“Ha sido una linda sorpresa encontrar tanta gente con muchísimo talento (…) Lamentablemente, tener trabajo en el Perú es un privilegio. Ese privilegio también se me dio en pandemia, así que estoy agradecido”, admitió el conductor en conversación con RPP Noticias.