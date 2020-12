Susana Baca, Teresa Ruiz Rosas, Gonzalo Torres y más figuras del mundo de la cultura y el entretenimiento evalúan los retos que le espera al Perú en el Bicentenario de su independencia. | Fuente: Composición

Ocurrió en 1821, cuando el libertador José de San Martín, militar y político rioplatense, declaró la independencia del Perú “por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”.

Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente y el próximo 2021 el país cumplirá 200 años de independencia. Una fecha histórica que sirve como excusa para realizar balances y evaluar los retos que deberá enfrentar la nación ante su Bicentenario.

Bajo la pregunta “¿cuáles desafíos son los que encara el Perú ante sus 200 años de independencia?”, exponentes del mundo del entretenimiento y la cultura —artistas, intelectuales y personajes de la televisión— comentaron con RPP Noticias sus ilusiones y preocupaciones con el fin de obtener una perspectiva panorámica de las expectativas en torno a esta fecha histórica.

La pandemia del nuevo coronavirus estuvo presente entre sus reflexiones, pero también un escenario político complejo, producto de las recientes crisis que desembocaron en el presente Gobierno de transición, encabezado por el mandatario Francisco Sagasti, y las próximas elecciones generales a la presidencia que se avecinan en abril del próximo año.

A continuación, presentamos las opiniones de quienes imaginan un Bicentenario tan desafiante como espinoso y esperanzador.

Susana Baca (cantante, ganadora de un Latin Grammy)

"Quiero un país con instituciones fuertes que, por ejemplo, evitemos la guerra que se ve ahora entre el Legislativo y el Ejecutivo. Quiero un país así. Pero también quiero un país sin corrupción, sin racismo y sin segregación… Quiero un país diverso y hermoso, pluricultural, de muchas culturas juntas haciendo crecer este país. Emocionándonos con una música de la Amazonía, con una música de Cajamarca y compartamos todos con una danza puneña, nuestro país es todo eso. Eso abrazarlo, eso es el Perú".

Susana Baca ganó este 2020 un Latin Grammy por su disco "A capella". | Fuente: AFP

Teresa Ruiz Rosas (escritora y traductora)

"El Perú necesita una nueva Constitución. Es muy importante que quien asuma después el poder, elegido por el pueblo peruano, tenga eso presente. Mientras no haya una nueva Constitución a favor de las minorías, va a seguir habiendo disturbios. Una Constitución a la altura de la época y las necesidades de todos los peruanos. Eso implica una serie de temas que conocemos. Ese es un proyecto de mayor envergadura, pero de prioridad".

Ricardo Sumalavia (escritor y docente)

"Me parece que un reto fundamental para nuestro país es consolidar la educación. Sabemos que es un proyecto que requiere mucho tiempo para ver sus reales resultados. Por ello es que se debe insistir en un plan educativo escolar sólido, claro, con miras objetivas hacia el futuro. Una educación escolar que involucre a toda la sociedad civil. Considero que sólo así podremos avanzar como país".

Kathy Serrano (actriz y escritora)

"Quisiera creer que hemos aprendido algo de la pandemia. Fue una pausa para todas las peruanas y todos los peruanos y, si estamos abiertos espiritualmente, tomemos consciencia de que la vida se va así. Si el virus nos ha encerrado y nos ha hecho ver que debemos abrirnos hacia un bien común y pensar en el país, quisiera creer que vamos a tratar de ser mejores y aprender lo que los jóvenes nos han dicho en la calle. Que trataremos de limpiar el Congreso del Perú y tenga gente que realmente ame el país. Que tengamos un Perú más civilizado, con una mejor educación, donde no tengamos que escuchar que violaron a niñas y mujeres".

Teresa Ruiz Rosas ganó el primer lugar del Premio Nacional de Literatura 2020 en la categoría de ficción. | Fuente: Andina

Dante Trujillo (escritor y gestor cultural)

"Los últimos meses han servido —espero— para que la mayoría descubra que el crecimiento económico vivido desde los años noventa no era sino una nueva prosperidad falaz. Creo que ya comprendimos que las cifras macro son solo números escritos y ajenos si no se traducen en bienestar para los ciudadanos, que la narrativa del emprendedor oculta precariedad laboral, que la informalidad no es un valor criollo. Vamos, que de nada sirve crecer económicamente mientras no seamos una república de iguales.

Ni Bastidas ni Olaya ni Grau ni Carrión ni Moyano dieron sus vidas para que los recortáramos de láminas Huascarán, sino para que nosotros, sus descendientes, pudiéramos vivir en un país libre, justo y en paz. Los desafíos a los que nos enfrentamos son grandes porque grandes son nuestras fracturas. Los esfuerzos deben ser por alcanzar las mismas oportunidades para unos y otros; por trabajo, legalidad, salud y educación dignas para todos; por reemplazar la prepotencia por el verdadero diálogo, erradicar la vileza del populismo, ser tolerantes con el otro e intolerantes con la corrupción. Por celebrar el ingenio, la diversidad, el coraje, la belleza, la naturaleza".

Natalia Sobrevilla (historiadora)

"El desafío más grande es el político. El Bicentenario nos encuentra en un contexto muy complejo: estamos en un Gobierno de transición que todavía no está muy afianzado. Los meses de enero, febrero, marzo y abril hasta las elecciones serán momentos cruciales para ver si nuestra democracia puede sobrevivir estos embates.

Otro de los retos más grandes es la lucha contra la corrupción. Los peruanos estamos hartos de tener gobernantes corruptos y de un sistema que no nos representa. Aunque hay realmente una voluntad de cambio, no existe una certeza de que los sistemas políticos pueden realmente enfrentarse a la corrupción de manera exitosa.

El Bicentenario nos llega justo en un cambio de mando y también nos presenta una serie de demandas de cambio constitucional. Es el final de un ciclo largo que se gestó desde 1990 y continuó luego con la Constitución de [Alberto] Fujimori en 1993. Me parece que nos da una excusa para evaluar cómo queremos ser como país, uno más inclusivo donde todos los peruanos y las peruanas puedan sentirse parte de nuestra sociedad".

Gustavo Rodríguez (escritor y comunicador)

"Si algo bueno traen las crisis es el impulso a espabilarnos. Nuestro país sufría el marasmo de ver ante sus propios ojos el desmoronamiento de su fantasía de confundir crecimiento económico con desarrollo social: la pandemia fue el acelerador.

Entre alelados e indignados, sumamente apáticos, sentíamos que nuestro próximo cumpleaños no tenía ningún motivo para la celebración, pero bastó una crisis política plena de desfachatez para sacar a las calles la reserva política de nuestra juventud.

Si hay algo que celebrar ahora es que, por primera vez en mucho tiempo, una nueva generación está discutiendo sobre política y en qué tipo de sociedad quiere vivir.

El próximo desafío será encauzar toda esa energía y sus aspiraciones desordenadas en las reformas necesarias para empezar a cumplir, por fin, los ideales republicanos que se impusieron aquí hace 200 años: reformas que nos hagan sentir que aspiramos a una mayor igualdad y una menor tolerancia a nuestra corrupción endémica".

Pelo D’Ambrosio (cantante, arreglista y compositor)

"El impacto como Bicentenario ya se malogró. Lo único que nos queda celebrar es simbólicamente esta “libertad” que cumpliremos de 200 años. Pero en temas de conmemoración cultural, social o artístico, ya se malogró. Lo único que nos queda es pensar en levantarnos, porque el choque que hemos tenido con la pandemia ha sido uno, y el choque con la actualidad política y social ha sido otro. De que el Perú va a levantarse económicamente, así va a ser. Va a tener el mejor rebote de toda Sudamérica por las ganas que le tiene el peruano al trabajo".

Luis Peirano (actor y director teatral)

"Diría que [el desafío del Perú es que] se concluya la independencia. Que estos 200 años nos hagan recapacitar lo que queda por hacer para ser un país en todos los órdenes a fin de generar bienestar en toda su población. Y que seamos realmente libres".

Sandro Ventura (director y productor cinematográfico)

"El primer reto es el nuevo Gobierno. Esperemos que sea bien elegido y, sobre todo, honesto. Darnos el lujo de perder tanto tiempo y darle tantas tranquilidades a la corrupción, entorpece a todas las áreas, incluidas el cine.

Los últimos años, lo que pasa en el país es un reflejo de la poca cultura que existe. Cultura en general, que tiene que ver nutrirse con artes, libros, en las calles, con el cine. Espero que este 2021 sea un remezón tal que produzca cambios en las postulaciones al Congreso y la Presidencia, que se dediquen a generar cultura. Incentivar al público para darle prioridad a lo nuestro, sobre todo ahora que el streaming se convierte en una alternativa enorme. Que el Perú se dedique a incentivar las industrias culturales".

Emilia Drago (actriz)

"Hay tantos desafíos, pero creo que uno de los grandes desafíos es que el peruano vuelva a recuperar la confianza en sus gobernantes. Por otro lado, encontrar qué cosas nos hacen sentir bien como peruanos, esos detalles que te hacen sentir orgulloso y que creo se ha perdido en los últimos tiempos. Recuperar eso, más allá de la comida o el fútbol. También hay un tema de unión: después de 200 años, darnos cuentas de que todos los peruanos somos iguales, más allá de las razas y las situaciones económicas. Alegrarse por los otros y ayudar".

Diego Dibós (cantante y compositor)

"Una de las cosas maravillosas con la que vamos a convivir es el trabajo a distancia. Es todo un aprendizaje y una ventaja, porque primero hace que haya menos tráfico, menos contaminación, menos malos humores, que optimicemos el tiempo. Se puede tener ahora una mejor calidad de vida. Creo que una de las cosas a nuestro favor es apreciar esto como calidad de vida y tiempo.

En relación a las elecciones del próximo año, lo único que pido es que hagamos lo que no hemos hecho alguna vez: informarnos a la hora de votar y hacerlo realmente por la persona con la que nos identificamos".

Carlos López Degregori (escritor y docente)

"Creo que esta respuesta puede enfocarse desde dos perspectivas. Una, más concreta, observando los últimos 40 años del Perú, y otra que tiene que ver con nuestros 200 años [de independencia], nuestro derrotero como nación.

En relación a los 40 años, creo que es urgente que lleguemos al Bicentenario, cancelando un ciclo que simplemente ha supuesto el derrumbe de nuestro país, a nivel político, social, de legalidad y transparencia en todas nuestras acciones y el manejo del país. Necesitamos construir, indispensablemente, una nueva política que esté comprometida con los intereses de todos los peruanos y no sea, simplemente, la respuesta a unos grupos muy pequeños o intereses muy oscuros. Y también creo que necesitamos una nueva democracia inclusiva y efectiva.

Observando las cosas a largo plazo, es indispensable que lleguemos a estos 200 años reconociéndonos como una nación plural. Y es fundamental que aceptemos esa pluralidad y que todos podamos vernos horizontalmente. Es indispensable, también, que construyamos una cultura de empatía, tolerancia, solidaridad, que suponga el respeto a cada uno de los peruanos, a nuestros recursos, medio ambiente y normas de convivencia como colectividad. Si empezamos a construir eso y logramos sentar las bases en los próximos años, algo habremos hecho".

Melina León, directora de la cinta "Canción sin nombre" que ya suma 38 premios y más de 100 selecciones oficiales en festivales de todo el mundo. | Fuente: Festival de Cine de Lima

Valeriana Evanán (artista, miembro de la Asociación de Artistas Populares de Sarhua)

"Seguimos siendo un país subdesarrollado y el Gobierno no ha creado mecanismos de ayuda a la población en campos como salud y pensiones. Estamos desamparados.

Por otro lado, todavía existe mucha informalidad. Hay empresas que somos formales y queremos existir, pero nos detienen, porque no contamos con apoyo ni protección. Más ayuda de capital de trabajo y apalancamiento. Necesitamos ser capacitados con más tecnología para que nuestra presencia como artistas se sienta en los demás países".

Melina León (directora de cine)

"Enfrentamos todos los desafíos, pero quizá lo más importante sea tomar conciencia de que es necesario cambiar, y que el cambio es posible. Que es posible desaparecer la pobreza. Que es posible erradicar la corrupción. Que es posible dejar de destruir el planeta. Que todo es posible si trabajamos para lograrlo y hacemos de la justicia un ejercicio diario.

Cuando estoy en el Perú y veo la inmensa solidaridad de la que son capaces tantas personas, me digo que aquí, en realidad, hay algo que no se ha jodido. Algo que nos precede, y creo que se trata de nuestra conexión andina con la naturaleza, que nos da un no sé qué de sabiduría, tranquilidad y generosidad. Entonces, quizá el desafío sea recuperar nuestra antigua relación con los Apus, la Pachamama, el Sol y los animales, y a partir de ella encontrarnos a nosotros mismos para aprender a vivir y morir.

Eso implica cerrarle el paso al fascismo y a los dogmatismos de toda clase, especialmente al dogmatismo del libre mercado, de la competitividad y del individualismo. Por el contrario, debemos pensar como comunidad. Pensar cómo ayudar, cómo agradecer lo que tenemos. Esta luz de primavera, por ejemplo, que se cuela entre las nubes. El viento, nuestras familias, nuestras mascotas. Los libros que leemos. Las canciones que escuchamos. Las películas que vemos".

Mathías Brivio (periodista y conductor de televisión)

"Un Perú mucho más tolerante, un Perú donde los políticos se den cuenta que no pueden darle la espalda a la gente y, sobre todo, que la gente se dé cuenta que no le tiene que dar la espalda a la política. Tenemos que converger los dos y llegar a entender que este es un país de todos y no solamente de unos cuantos que están en el poder. Esos cuantos que están allí llegan, porque la gente los escoge, ahí tenemos que unirnos el pueblo en general para empujar el carro hacia el mismo lado. Y que este Bicentenario de República nos encuentre empujando todos hacia una misma dirección. La veo bastante complicada, sí, pero eso es lo quiero".

Janick Maceta (Miss Perú 2020)

"Nos espera seguir vigilantes para que nuestra Constitución sea respetada y se pueda ver igualdad de derechos para todos. Seguir desarrollándonos y que todos podamos acceder a las mismas posibilidades. Creo que lo más importante es que en estas próximas elecciones votemos informados, con conciencia y responsabilidad. Nosotros somos quienes decidimos el rumbo de nuestro país y tiene que ir de la mano de alguien que esté totalmente alineado con lo que nosotros estamos buscando".

Mauricio Mesones (cantante)

"Para poder hablar sobre cómo enfrentamos los músicos el Bicentenario, habría que tocar el gran paso que ha dado Susana Baca al ganar el [Latin] Grammy. Nos pone sobre un punto de interés en torno a las cosas que se trabajan en el Perú. En relación a la industria, es importante mirar afuera, y en cuanto a tecnología, nosotros los músicos debemos comenzar a ingeniárnoslas para grabar y generar contenido.

También hace falta reconocer la riqueza de los nuevos valores. Me parece interesante de Lorena Blume, Carlos Cruzalegui... hay muchos artistas jóvenes que están mirando hacia adentro. Y en cuestión al Perú como nación, a nivel global, el reto más importante es la educación. Darle más importancia hacia la ciencia y los avances tecnológicos. Ese es el paso que debemos dar".

Gonzalo Torres (actor y conductor de televisión)

"Los desafíos son múltiples y variados. Tienen que ver con temas de reforma política, institucionalidad, igualdad de derechos, vivienda, urbanismo, desigualdad social, sostenibilidad. Pero más allá de eso, hay dos retos que se han hecho patentes durante la pandemia: la salud y la educación.

Cuando la nación comienza su momento fundacional, uno de los primeros decretos de José de San Martín fue establecer la Biblioteca Nacional del Perú y ahí estaba el germen de todo el interés de fundar una República. Y hasta hoy sigue pendiente ese reto: cómo la educación puede ser brindada a todos en todo el territorio patrio por igual. Esa idea se ha visto puesta en evidencia a través de la pandemia y son varios aspectos: educación intercultural, que sea mantenida a través del tiempo y con el cierre de brechas digitales.

Y el tema de la salud. No nos hemos preocupado por tener un sistema de salud eficiente. Son temas que tienen que ver con proyectos a largo plazo, que no son coyunturales, sino estructurales. Me temo que nos hemos visto enfrentados en atender lo urgente y no lo necesario. Lo necesario es construir una estructura de nación y siempre estamos postergándolo por lo urgente y las rencillas de cupos de poder que no nos dejan ver más allá de nuestras narices".

Gonzalo Torres se desempeñó como actor y conductor de televisión de diversos programas culturales. | Fuente: Movistar | Fotógrafo: Alejandra Velez

Bruno Odar (actor y director de teatro)

"El primer desafío es para la ciudadanía que debe hacer valer nuestros derechos. Hay muchísimas cosas que debemos rectificar en 200 años [de independencia], desde la educación, la salud, la justicia, la cultura, el arte, que es el ámbito en que nos manejamos y está muy descuidado, teniendo en cuenta que forja la identidad del Perú.

Hay una serie de valores que a través de nuestra cultura podemos hacerlos conocer al mundo y, por qué no, crecer como nación. Nos falta trabajar la identidad, que incluye aceptarnos, que suba nuestra autoestima como peruano, saber quiénes somos y no olvidar, ante todo, para que las cosas no se repitan.

Además, debemos trabajar toda una reforma a través de planificación y programas que hagan que se desarrolle en los niños este cambio de chip en sus mentalidades con respecto a la condición de la mujer en la sociedad. Los valores, la empatía, pensar en el otro... de esta manera se luchará contra la corrupción".

Nicole Pillman (cantante)

"Como ciudadana, espero que pueda existir educación pública de calidad para todos. Que los jóvenes tengan la oportunidad no solo de ser cultos, sino también desarrollarse profesionalmente. La gente sale de colegios públicos sin saber casi nada y eso es frustrante. Yo salí de un colegio público y hablo con conocimiento de causa. Ese es el reto más grande que enfrenta el Perú.

Lo mismo ocurre en el lado artístico. Hay mucho artista con talento que no puede acceder a esa educación a nivel profesional y deben aprender en la cancha. La experiencia, por supuesto, enseña, pero con que el Conservatorio de Música abra más vacantes es algo más justo. Ojalá, a nivel de educación, haya más oportunidades para los artistas de profesionalizarse".

NUESTROS PODCASTS



Escucha aquí todo nuestro gran resumen del año 2020