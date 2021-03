Mayella Lloclla se muestra feliz de sus orígenes: "Estoy orgullosa de mi apellido quechua”. | Fuente: Instagram

La novela “Dos hermanas” ha puesto nuevamente un tema que preocupa a la sociedad y es la discriminación. El personaje de Mayella Lloclla (Fiorella) es una joven que discrimina a capa y espada.

Sin embargo, la actriz peruana revela que le costó hacer este papel y aseguró que ella nunca se sintió mal por algunos comentarios que recibió en sus redes sociales por su nombre, al contrario, se siente orgullosa de sus orígenes.

“Mi nombre, es italiano y significa ‘manzana silvestre’, y mi apellido es quechua y en algunos lugares quiere decir ‘manantial’ y en otros ‘huaico’, arraso con todo”, contó Mayella Lloclla para el diario El Trome.

Por otro lado, la artista comentó que en las redes sociales le preguntaron si se sintió discriminada alguna vez a lo que ella respondió: “Me comentaron que era guapa, que tenía un lindo nombre, pero lo que la malograba era mi apellido y un montón de insultos más. Yo estoy recontra orgullosa de mi apellido que es quechua”, agregó.

Asimismo, Mayella Lloclla destaca que se siente feliz de haber nacido en nuestro país y más aún, que su nombre tenga sus raíces: “Me veo bien peruana o me dicen que parezco de la sierra o la selva. Nunca me he sentido discriminada por eso, me siento recontra orgullosa de que me califiquen así, amo al Perú”, sostuvo.

EL REGRESO DE "DOS HERMANAS"

La pandemia obligó a paralizar rodajes de telenovelas y películas peruanas, pero poco a poco han vuelto a retomarse. Es el caso de "Dos hermanas", protagonizada por Melissa Paredes y Mayella Lloclla, que anunció su regreso a la pantalla chica.

¿Qué pasará con Mery (Paredes) y Fiorella (Lloclla), las dos niñas separadas en contra de su voluntad tras un terrible suceso en su pueblo? ¿Qué sucederá cuando se reencuentren después de vivir en realidades distintas? ¿El amor fraternal será más fuerte que el racismo?

La telenovela se reestrenó el lunes 1 de marzo, a las 9:30 p.m., por América Televisión.

Como se recuerda, "Dos hermanas" suspendió su transmisión el pasado 19 de marzo, por la pandemia, y solo llegó a emitir 11 capítulos. Casi un año después, retomará la historia de Del Barrio Producciones que se ubicó entre los programas más vistos durante esos días.

