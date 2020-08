La cantante y actriz Mayra Goñi deja abierta la posibilidad de retomar su relación con Nesty. | Fuente: Instagram

¿Mayra Goñi podría volver con Nesty? La cantante y actriz peruana no descarta la posibilidad de retomar su relación con el artista cubano, quien confirmó su ruptura hace un mes. Según cuenta, donde ha habido cariño, este no desaparece de la noche a la mañana.

“Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Si ha habido cariño y amor, no se va de la noche a la mañana. No descarto nada”, explicó en conversación con América Espectáculos, dejando abierta la posibilidad de regresar con el cantante urbano en un futuro.

Sin embargo, la popular Mayra Goñi aseguró que hubo cosas que no le agradaron cuando Nesty anunció el fin de su relación. Una de ellas fue la referencia a su supuesto vínculo con el actor español Jesús Mosquera, protagonista de la conocida serie “Toy Boy”, de Netflix.

“El momento quizá hizo que él no se exprese bien y tenga que poner cosas que, para mí, estaban demás como, por ejemplo: que tenga que ser tan específico en decir quién terminó la relación y ‘suerte en España’”, agregó Goñi y expresó que no sabe cómo Mosquera sabe de ella: “Le habrá gustado mi perfil y también me comenzó a seguir.

SOBRE BILLBOARD

En Fiestas Patrias, el portal Billboard compartió un listado de 15 artistas peruanos que están en el radar a nivel mundial y deberían ser escuchados. La cantante Mayra Goñi apareció en esta lista al lado de destacadas estrellas nacionales como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Leslie Shaw, Ezio Oliva, entre otros.

“Ser parte de este gran grupo y ya que nos estén considerando a los peruanos es un gran logro. Creo que ahora lo que falta es apoyarse entre todos”, dijo la intérprete, quien recientemente lanzó el remix de su tema “Maldito” junto al dúo venezolano Piwaiti.