Melissa Klug regresó a la ciudad de Lima | Fuente: Instagram

Melissa Klug regresó a Lima luego de varios días en España, donde disfrutó de unas vacaciones al lado de sus dos hijos menores, fruto de su relación amorosa con el futbolista Jefferson Farfán.

Luego de la polémica entre el seleccionado peruano y la empresaria, por temas como la manutención de los niños y su ausencia en la avant premiere de la película “La Foquita: el 10 de la calle”, ambos personajes anunciaron una conciliación.

Sin embargo, Melissa Klug ha señalado para las cámaras de “Magaly Tv: la firme” que fue ella quien levantó la “bandera blanca” con Jefferson Farfán, para así darle tranquilidad a su familia. “Todo ha sido por la felicidad de mis hijos”, señaló.





“Si mis hijos están felices todo bien. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacerlos felices... Por el bienestar de mis hijos, la paz mental, yo he levantado la bandera blanca”, indicó Melissa Klug a la prensa que la esperaba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por otro lado, al ser consultada por la disputa legal que mantiene con la madre del futbolista, Rosario Guadalupe ‘Doña’ Charo, Melissa Klug dijo que el tema lo verán sus abogados.

Respecto a Yahaira Plasencia y la posibilidad de que esta haya viajado a Europa para encontrarse con Farfán, la empresaria dijo: “Yo de ella no quiere opinar. No me interesa lo que haga con su vida”, sostuvo.

LA CONCILIACIÓN

El pasado 20 de febrero, el delantero peruano Jefferson Farfán y su expareja, la empresaria Melissa Klug, llegaron a una conciliación, luego de varias semanas en las que ambos salieron a hablar sobre sus acuerdos de manutención y de interponer varias demandas.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió el documento en el que ambos anuncian que llegaron a un nuevo acuerdo, con el fin de conservar la tranquilidad de sus dos menores hijos.

"A efectos de preservar la tranquilidad e interés de nuestra familia, hemos decidido no ventilar más nuestras diferencias de manera pública, sea a través de medios de comunicación en radio y/o televisión en señal abierta y/o cable y/o a través de redes sociales, y por el contrario, hemos acordado, manejarlo en estricto privado y a través de los fueros correspondientes”, se lee en el inicio.