Melissa Paredes podría regresar como conductora de "América Hoy", según el productor del programa. | Fuente: Instagram

Tras el enfrentamiento de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el productor de “América hoy”, Armando Tafur, dejó abierta la posibilidad del regreso de la modelo como conductora del programa matutino.

“Hace tiempo estoy viendo la opción de generar algún tipo de contenido con respecto a Melissa, incluso hablé con ella personalmente si de repente algún día podíamos tenerla en ‘América hoy’ de invitada o de alguna otra forma. Si me preguntas por el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce”, dijo.

Asimismo, Armando Tafur desmintió a Janet Barboza sobre la supuesta condición que le puso la producción a Melissa Paredes de terminar su relación con Anthony Aranda.

“Nadie podría condicionar a alguien y decirle: ‘terminas tu relación’, porque no somos una inquisición y no somos quien para decirlo. No creo que alguien pierda el trabajo por un error, si es así los centros de trabajo estarían vacíos”, finalizó.

Melissa Paredes negó haberle sido infiel a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica separación con Rodrigo Cuba tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda, en medio de su matrimonio con el futbolista.

Ante esta situación, la modelo peruana reveló que no le fue infiel a su exesposo y asegura que ahora sí es feliz.

“Tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud”, dijo para el Trome.

Asimismo, Melissa Paredes contó que no convive con Anthony Aranda y pidió que dejen de comparar su nivel económico con la del bailarín.

“Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, concluyó.

