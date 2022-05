Rodrigo Cuba concedió una entrevista a Magaly Medina para su programa y contó qué pasó con su aún esposa Melissa Paredes luego de que se difundiera el 'ampay' con el bailarín Anthony Aranda | Fuente: Instagram

Melissa Paredes solicitará una variación en la tenencia compartida con su menor hija. Tras esto, Magaly Medina tuvo la entrevista en exclusiva con Rodrigo Cuba, quien contó qué pasó con su aún esposa luego de que se transmitiera el 'ampay' en el que se veía a Paredes junto a Anthony Aranda, su entonces bailarín en "El gran show".

"Llegué a la casa después de la fiesta infantil y estaba esperándome. En la caja fuerte que teníamos guardábamos cosas importantes y ella había sacado lo que teníamos en común y me dice que tenía que asegurar lo suyo. Me devolvió mis cosas. Subí el comunicado y me voy a jugar al segundo piso con mi hija y ella sube enfurecida por el comunicado que subí a mis redes. Yo le dije que ya no tenía que ver con ella y no había forma de hablar porque se puso a gritar delante de mi hija", comentó.

Cuba contó que le reclamó por el ampay y que hasta ese momento, no había distanciamiento de la pareja, como su esposa comentó en entrevista con América Hoy.

"Cómo una persona pude ser tan egoísta de acabar así con su familia. Lloré solo y al final de eso te salvas y aprendes. Cuando llegué esa noche a mi casa lo primero que pensé fue en mi hija y cada uno siguió su camino y era lo más conveniente. Yo siempre me preocupé por el bienestar de mi hija. Qué culpa tengo yo en un acto así. No estábamos separados, dormimos en la misma cama el día del ampay. Ella pretendía que yo me fuera a dormir a otro cuarto como si yo hubiera hecho algo, me dijo: ‘me imagino que te irás’, la que tenía que irse era ella. No me parece justo, yo vivo de mi estado físico y me merezco descansar y 'me sacrifiqué por tu contagio', pero ahora no me pareció justo. La chica que trabajaba en la casa es testigo de todo. Hay muchas cosas de trasfondo y tengo pruebas de todo", resaltó.

MELISSA PAREDES CONTÓ SU VERDAD

En entrevista con América Hoy, Melissa Paredes contó que el futbolista ya estaba al tanto de la conciliación propuesta por ella desde el 12 de mayo, cuando fue a la casa de él a recoger a su menor hija. A través de esta conciliación, ella busca renegociar la tenencia de la pequeña.

“Rodrigo sabía que yo lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12… Yo empiezo a llorar, porque es insostenible esa situación, es horrible también estar nosotros así. Él se pone a llorar”, comento Melissa Paredes sobre lo sucedido ese primer día.

Al ser consultada por qué inició este proceso de conciliación, Melissa Paredes no dio mayores especificaciones: “Yo lo estoy pidiendo en realidad por muchos temas privados que se tratan de mi hija y no los voy a comentar, porque es un tema privado. Yo creo que mi hija ya está bastante expuesta como niña peruana que es”.

