Melissa Paredes y Anthony Aranda bailaron bachata en su boda al estilo de 'El Gran Show', reality donde se conocieron

Rodeados de familiares y amigos cercanos, Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron su matrimonio civil en Pachacamac. La pareja se mostró emocionada por este paso en su relación a pesar de que muchos no estuvieron de acuerdo de la manera en cómo inicio ya que, como se recuerda, la modelo estuvo casada con el futbolista Rodrigo Cuba cuando inició un romance con el bailarín.

El evento comenzó en la tarde y la también actriz se encargó de compartir algunos momentos de la celebración en sus redes sociales como su vestido, el maquillaje, los invitados y el baile. Este, sin duda, fue uno de los más significativos debido a que ambos hicieron un baile recordando su relación.

En los videos publicados en X (antes Twitter), se puede ver a la hija de Melissa Paredes bailando una canción de Daddy Yankee y después, la novia y Anthony Aranda se ponen al centro de la pista para hacer una coreografía de la bachata Inmortal, tema de Aventura; al mismo estilo de El Gran Show, pista de baile donde se conocieron.

"Nadie entiende cómo este amor funciona, no se quiebra, no se dobla, nada lo destrozará (...) Yo te amo hasta lo infinito, sólido como meteorito, lo que siento jamás lo van a entender. Dudan, los expertos buscan la cura porque te quiero con locura (...) Me someto a la ciencia con demoras, en mí, la testosterona solo se activa por ti. Vengan y háganme un estudio cerebral porque mi conducta no es normal y este corazón Dios lo hizo eterno, sepan que este sentimiento es inmortal (...)", reza la letra de la canción.

En enero de 2022, Melissa Paredes confirmó su relación con Anthony Aranda. Esto generó polémica ya que las cámaras de Magaly Medina la habían captado en un 'ampay' con el bailarín aún estando casada.

Me chismean que Melissa Paredes y Anthony Aranda quisieron hacerle un homenaje a su amor y al momento en que se conocieron durante su boda. Bailaron al estilo de El Gran Show y el diseñador que hacía los vestuarios en el reality de Gisela los vistió para este número.

Anthony Aranda lloró al ver a Melissa Paredes caminando al altar

Se dieron el 'Sí, acepto'. Anthony Aranda y Melissa Paredes superaron todos los obstáculos en su camino y se convirtieron en esposos el sábado 3 de agosto en Pachacamac. La ceremonia comenzó alrededor de las 4 p.m. donde los invitados esperaron con ansias a la novia quien sorprendió con su vestido.

Sin embargo, lo que llamó la atención y emocionó a los asistentes fue que el bailarín no pudo ocultar su emoción y derramó algunas lágrimas al ver a su ahora esposa llegando al altar vestida de blanco.

En imágenes compartidas por Trome, se puede ver que Melissa Paredes camina lento por la alfombra y atrás, Anthony Aranda intenta contener el llanto de emoción. Tras este momento, se dieron el 'Sí, acepto' mientras todos aplaudían celebrando su unión.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo no fueron invitados a la boda de Melissa Paredes

Al presentar los detalles de su unión, en el programa Mande quien mande, le preguntaron a la modelo y actriz si entre los invitados estaría su exesposo Rodrigo Cuba y la novia de este, Ale Venturo.

Como se recuerda, en abril de este año, Anthony Aranda comentó a América Espectáculos que no tendría problema en que ellos asistan, ya que mantienen una buena relación, pero tendría que discutirlo con su pareja

Sin embargo, fue Melissa Paredes quien se pronunció al respecto, negando haber considerado a Rodrigo Cuba y Ale Venturo para su boda: "Yo no tendría problema en invitarlos; pero, obviamente, (la boda) es para amigos cercanos y familia. Por ese motivo, no (fueron invitados)", aclaró en ese entonces.

