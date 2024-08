"Estoy muy cansado": Adolfo Chuiman se despidió de 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adolfo Chuiman se aleja nuevamente de Al fondo hay sitio, ya que -aseguró- está agotado de las grabaciones. Como se recuerda, en el reciente capítulo de la temporada 11, el famoso 'Peter' se despidió de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) para viajar a Estados Unidos a conocer a su nieto.

El reconocido actor cree que es posible volver, sin embargo, necesita descansar: "De que puede regresar, puede, pero no sé; eso lo ve la producción, porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantas a las diez de la mañana para ir a grabar, te levantas a las seis y encima el frío. Te juro que hasta costaba bajarme del carro. Sin embargo, chamba es chamba", dijo para Trome.

A pesar de que Adolfo Chuiman tiene voluntad de retomar su papel como 'Peter' en Al fondo hay sitio, considera que por ahora no: "Tal vez, pero no en este momento estoy muy cansado, vamos a esperar y si no ya ‘Peter’ se conseguirá una nueva ‘Madame’ en Mississippi a donde viajó para conocer a su nieto".

Adolfo Chuiman y la vez en que casi rechazó ser Peter en Al fondo hay sitio

Fue hace casi 15 años que Adolfo Chuiman decidió formar parte del elenco de Al fondo hay sitio. Sin embargo, quien da vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, no siempre quiso vestir la corbata michi ni el chaleco. De hecho, como confesó en enero pasado, en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, exproductor de la teleserie.

"No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo", afirmó el actor en una reciente entrevista para el portal Infobae.

Con el tiempo, no obstante, el personaje de Adolfo Chuiman terminó por convertirse en uno de los más entrañables. "Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su 'madame'. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede", afirmó.

¿Qué otros actores decidieron dejar Al fondo hay sitio?

1. Mónica Sánchez

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, la actriz Mónica Sánchez explicó que las largas y agotadoras jornadas de grabación diarias de Al fondo hay sitio terminaron afectando su salud tras 15 años interpretando a 'Charito Flores', la matriarca de los Gonzales.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entrábamos a las 7 a.m. Tenía que levantarme a las 5, salir a las 6 y llegar a las 7 y entonces comenzaba todo: el pelo y el maquillaje. A las 8 en punto empezaba a grabar, como en una fábrica. Eran muchas escenas al día", explicó. "Llegaba a mi casa a las 6:30 p.m., manejando. Era un cansancio que se iba acumulando”, agregó.

2. María Grazia Gamarra

En entrevista para el podcast El poder de una caricia, Gamarra dijo que optó por tomar la difícil determinación de renunciar a Al fondo hay sitio para poner a su familia en primer plano. “Estaba atravesando un período complicado, precisamente por esto, porque no pasaba tiempo en casa; sentía que mi hija estaba sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde”.

3. Irma Maury

La actriz descartó que su inolvidable papel aparezca de nuevo en Al fondo hay sitio debido a que murió: “Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, dijo con poca esperanza.

Por otro lado, reveló que su personaje “es un capítulo cerrado en mi vida, (Doña Nelly) está muerta para mí”, agregó para El Popular. Por el momento, Maury está enfocada en otros proyectos y el motivo por el que no quiere regresar es porque no le ofrecen algo diferente.

4. Bruno Odar

Odar detalló por qué dio un paso al costado para no ser más 'Lucho Gonzáles': "La televisión es muy agotadora, muy exigente. En el tiempo de Al fondo hay sitio, estaba todo el tiempo ahí, no veía a mi familia", comentó a Perú21. "He estado seis años, compañeros míos que han estado más tiempo y no descansan, deben sentir esa movida. De pronto veía a mis hijos que estaban más grandes. Creo que, en ese sentido, sí descuidé a mi familia, no porque yo quería descuidarla y hacer otra cosa, sino que, por el mismo trabajo, no veía mucho a mis hijas y a mi hijo", dijo el reconocido actor.

