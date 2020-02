El cómico Miguel Barraza se someterá a una operación a propósito del cáncer de próstata que padece. | Fuente: Star Films

Miguel Barraza reveló en enero que, tras someterse a varios análisis y una biopsia, le detectaron cáncer de próstata. Desde entonces, el comediante se ha mostrado seguro de poder ganar la batalla contra esta enfermedad.

Por ello, en conversación con RPP Noticias, el popular ‘Chato’ Barraza confirmó que se sometería este 27 de febrero a una operación en el Hospital Rebagliati para combatir el mal que padece. “Es un cáncer incipiente que hay que cortarlo, sino avanza y me voy para la Habana”, dijo.

Al ser cuestionado por cómo sobrelleva este padecimiento, el cómico no dudó en respaldar la confianza que lo acompaña desde que dio la noticia. “Si ya no tuviera cura, tal vez me arrepentiría de todos mis pecados. Todavía hay pan para rebanar. Y todavía hay gente a la que tengo que seguir haciendo reír. Lo tomo como una prueba de Dios”, aseguró.

El artista espera que tras la operación le den de alta rápidamente. “[Los doctores] tienen que ver cómo quedó la operación. Máximo en cinco o seis días [me dan de alta]”, puntualizó.

Un pequeño videito divertido para todos ustedes que me aprecian mucho, a pocos dias de mi operacion, siempre hay que estar con buena actitud pese a las adversidades de la vida. Siempre hagamos el bien y nos ira bien............A COMERRRRR!!!!!! Publicado por Miguelito Barraza en Martes, 25 de febrero de 2020

CON LA MIRA EN EL FUTURO

Para Miguel Barraza, el cáncer de próstata no debe detener los proyectos que tiene en la mira. Luego de pasar por “El valor de la verdad”, programa en el que se puso a prueba en el polígrafo y contestó 18 preguntas, ya se encuentra preparando el piloto de un programa.

“Todavía no tiene nombre [el programa], pero yo hago los libretos, dirijo, todo lo que siempre quise hacer para que salga un programa bacán que no aburra. Que los gags sean pequeñitos, rápidos y buenos. He pedido que me acompañe ‘Melcochita’, el gordo [Javier] Santagadea, Pilar Guerra… Como recordar o que renazca ‘Risas y salsas’, más o menos”, reveló a RPP Noticias.

Como se recuerda, en enero de este año, Barraza también reveló que ya antes ha podido librarse de otros males. “Tuve tres infartos cerebrales; arritmia cardiaca, hipertensión y diabetes, nadie me creía, pero eso fue cierto…Dios decidirá cómo moriré, aunque yo no quiero”, indicó entonces.