Milena Zárate será la próxima invitada en 'El valor de la verdad': hablará sobre Greissy Ortega, Jonathan Maicelo y más

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La actriz y bailarina se sentará en el sillón rojo una semana después de la participación de su hermana Greissy. El episodio promete nuevas revelaciones y confesiones incómodas.

El último domingo, Greissy Ortega se presentó en El valor de la verdad (EVDLV) con Beto Ortiz, donde habló de pasajes oscuros de su vida sentimental y de los conflictos con su hermana, Milena Zárate. Ahora será el turno de Milena, quien se sentará en el sillón rojo para dar su versión, y promete hacerlo sin filtros.

“Greissy ya habló, pero Milena Zárate no piensa quedarse callada”, anunció la producción del programa este jueves al lanzar el primer adelanto del próximo episodio. En el avance se observa a Milena recordando disputas con su hermana y mencionando al exboxeador Jonathan Maicelo.

¿De quiénes hablará Milena Zárate?

“Esta edición promete tensión, verdades incómodas y videos reveladores de una rivalidad que lleva años”, señalaron desde la producción. En el clip se escucha a Milena narrar una pelea en plena calle con Greissy y hablar sobre la cercanía que tuvo con Maicelo, pese a que él ya estaba casado con Débora Luna.

“Me dijo que ella era la esposa de Maicelo, que llevaban casados muchos años, y me preguntó si era verdad que yo tenía una relación con él. Le mentí, sí”, confesó. “Yo le estaba dando entrada, había pasado un beso y algunas cosas. Él siempre iba y yo salía en la moto con él”, agregó.

¿Milena responderá a Greissy?

La participación de Milena Zárate llega apenas una semana después del programa en el que Greissy Ortega respondió afirmativamente a preguntas como: “¿Agrediste a Milena Zárate?”, “¿Odias a Milena Zárate?” o “¿Te secuestraron en el departamento de Milena?”.

Además, el nombre de Milena ya había sonado esta temporada en el programa. En mayo, Jonathan Maicelo también se sentó en El valor de la verdad, en un episodio donde habló de su romance clandestino con la cantante y confesó que ella sabía que estaba casado y negó haberla dejado abandonada en Nueva York.

¿Quién es Milena Zárate?

Milena Zárate, de 36 años, es bailarina, actriz y cantante. Ha participado en diversos programas de televisión como El Gran Show y Bailando por un Sueño. Su relación más mediática fue con el comediante Edwin Sierra, con quien tiene una hija.

El episodio completo de Milena Zárate en El valor de la verdad se emitirá este domingo 31 de agosto a las 10 p.m. a través de Panamericana Televisión y en el canal oficial del programa en YouTube.

Tags
Milena Zárate Greissy Ortega El valor de la verdad EVDLV

SIGUIENTE NOTA