Con insultos y gritos: Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega tuvieron duro altercado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milena Zárate y Greissy Ortega se pelearon con insultos y gritos mostrando que están muy lejos de llegar a una conciliación. La colombiana y su hermana menor protagonizaron un escandaloso altercado en los exteriores de un canal de televisión al que fueron invitadas por Ernesto Pimentel.

Semanas atrás, ambas acudieron al programa Esta Noche, conducido por Pimentel con su personaje de 'La Chola chabuca', sin imaginar que estarían involucradas en un altercado. Aquella ocasión Milena, expareja de Edwin Sierra, rechazó que su hermana entre al set ante el emotivo reencuentro que tuvo con sus sobrinos.

En ese sentido, Magaly Medina adelantó que, si bien las hermanas no se vieron en el programa de Pimentel, sí se encontraron afuera del estudio, provocando un gran escándalo. Ahora, Magaly TV La Firme difunde este lunes las polémicas imágenes de la pelea entre ambas.

En el adelanto, de 37 segundos, se ve a Milena Zárate con un elegante conjunto negro caminando hacia el estudio de televisión. No obstante, la cantante y actriz colombiana se encontró con su hermana, quien inmediatamente la increpó y la insultó.

"¡Por tu culpa, yo soy una infeliz! ¡Por tu culpa, estúpida!", le reclama Ortega a Milena Zárate, mandándole un escupitajo a vista de su pareja, Randol Pastor, quien intenta detenerla junto con el equipo de producción del programa.

"Hoy en Magaly TV La Firme. Escándalo. Audios y videos exclusivos de la broncaza de Milena Zárate y Greissy Ortega. Con gritos y escupitajos", se escucha en la voz en off de la promoción del programa Magaly TV La Firme.

Milena Zárate es una cantante colombiana que radica en Lima desde hace varios años. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Milena Zárate sobre la pelea con Greissy Ortega?

Milena Zárate se pronunció sobre la escandalosa pelea que tuvo con su hermana menor Greissy Ortega. La colombiana cuestionó la actitud de su familiar señalando que solo busca protagonismo.

"Lo que sí es real es que ella demuestra siempre lo que es y que siempre que tiene la oportunidad de llamar la atención... porque no era para eso, no era lo que sucedió", manifestó Zárate al programa América Espectáculos.

En ese sentido, la también influencer de 47 años mencionó haber grabado el hecho advirtiéndole a Greissy que difundirá las imágenes donde se le ve atacándola.

"La grabé. Lo tengo y se lo hice saber a la producción. Por si acaso si llega a salir con alguna mentira la tengo grabada desde que me bajé de mi camioneta hasta que me subí a mi camioneta, porque hay menores encima ahí, porque ella está gestando", mencionó.

Greissy Ortega y su pareja Randol Pastor fueron al programa de Ernesto Pimentel. | Fuente: Instagram

¿Greissy Ortega descartó reconciliarse con Milena Zárate?

Greissy Ortega dejó claro que no buscará una reconciliación con su hermana mayor Milena Zárate. La joven de 31 años afirmó que no buscará acercarse a Zárate a pesar de los consejos que recibió en el programa Esta noche. "Es como una relación tóxica", señaló.

En febrero de este año, Greissy Ortega anunció su embarazo luego de cinco meses de relación con su actual pareja, Randol Pastor, quien ya le pidió matrimonio. Ante una entrevista, Ortega dio detalles de los síntomas que sintió recalcando que su embarazo viene teniendo altibajos por la anemia que padece.

"Tengo antojos de ácido y él (Randol) hace todo lo posible por cumplirlos, porque es muy complicado para mí", manifestó a Trome. Seguidamente, la colombiana reveló que invirtió todos sus ahorros para iniciar el proceso de divorcio con el peruano Ítalo Villaseca.

"El divorcio ya venía encaminado hace tiempo, inclusive yo no sabía que Randol me iba a pedir la mano. No fue por el embarazo, fue algo que él quiso hacer con su familia, sus hermanas sabían", sostuvo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis