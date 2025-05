Pamela López no acepta disculpas de Christian Cueva y le manda contundente mensaje: "Pierde tu soberbia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López no acepta las disculpas públicas de Christian Cueva. La empresaria de 37 años no dudó en expresar su incredulidad a las palabras de su todavía esposo, quien hace unos días mostró su intención de conciliar con la madre de sus hijos.

"Lo tomo de quien viene y los actos hablan. Las palabras se las lleva el viento. Es más de lo mismo", comenzó diciendo López a las cámaras del programa Amor y fuego.

Ante la consulta de si Christian Cueva se refiere a ella cuando dice que antes "lo tenían un poco descuidado" y por ello no metía goles, Pamela López expresó: "Bueno. ¿Quién lo llevó al mundial? No tengo más que decir. Ya está. Que sean felices".

En otro momento, la animadora le mandó un contundente mensaje a Christian Cueva dejando claro que todavía siguen las disputas legales por sus hijos. "Pierde tu orgullo, tu soberbia. Reconoce que la ca(…) ¡Ya y todos felices! ¡Cumple!", señaló.

Por otro lado, Pamela López le mandó otra indirecta a Pamela Franco. La también influencer dejó claro que nunca traerá a la cumbiambera a cantar en la nueva discoteca donde se convirtió en inversionista y motivo por el cual organizó un evento llamado 'La Cueva de KittyPam'.

"Honestamente, yo no, obvio. Por respeto a mis hijos y por respeto a mí misma no, pero si alguien (de los inversionistas) decide traerla, bueno qué voy a hacer, ese día no vengo", sentenció.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el salsero Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela Franco respaldó disculpas de Christian Cueva a Pamela López

Pamela Franco no dudó en salir al frente y respaldar a su pareja Christian Cueva luego de que este le pidiera disculpas públicas a su todavía esposa, Pamela López.

La cumbiambera de 36 años decidió pronunciarse sobre si tiene alguna injerencia en la nueva actitud conciliadora de Christian Cueva con la madre de sus tres hijos en medio de disputas legales y reproches entre ambos.

"Pasaron unas imágenes donde él (Christian Cueva) le pedía perdón (a Pamela López) y para estar bien, sobre todo por sus hijos. Yo dije que ese gesto fue por la buena influencia que eres tú porque hay parejas que te ayudan a crecer y otras que te hunden. ¿Tú tienes que ver en eso?", le preguntó Giovanna Valcárcel a Franco.

Ante la consulta, la exintegrante de Alma Bella mencionó: "Ya esto tiene bastante tiempo. A mí me han dicho que por qué no le aconsejo. Él es un adulto. De hecho, nosotros conversamos un montón y eso queda entre nosotros".

"Bueno, estas cosas que él está saliendo a decir creo que le nacen y está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Tenemos que ser grandes, tenemos que ser adultos conscientes de lo que podemos hacer mal o no y tratar de rectificarlo y ver para adelante y ser mejores personas", declaró Pamela Franco en radio Panamericana.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Christian Cueva le pidió disculpas públicas a Pamela López

Christian Cueva pidió disculpas públicas a Pamela López. El futbolista de Cienciano no dudó en disculparse con la madre de sus hijos y mostró su intención de conciliar luego de enfrentamientos mediáticos y disputas legales entre ambos.

Fue durante un adelanto del programa La fe de Cuto que el volante peruano de 33 años admitió haberse equivocado en su comportamiento con su todavía esposa y con quien buscará estar en paz por los tres hijos que tienen.

"Si en algún momento yo también me equivoqué, pido disculpas. Uno se equivoca en muchas oportunidades. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie. Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos porque creo que, si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien”, manifestó.

Además, recalcó que buscará no entrar en conflictos con Pamela López y que intentará arreglar la situación “por lo sano”. “Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su forma de decirlo, su forma de hablarlo y en muchas oportunidades no fue buena (de mi parte), así que cortarla aquí, cortar estas cosas aquí por lo sano, también por uno mismo”, añadió.

Por último, Christian Cueva expresó sus mejores deseos a la empresaria e influencer y recalcó que buscará estar cerca de sus hijos.

“Le deseo lo mejor a la madre de mis hijos, es lo más sano en este mundo. Dios nos ha mandado tres criaturas hermosas, que los amo, los extraño, son mi vida y eso no va a cambiar nunca. Voy a seguir luchando desde lo que me corresponde como padre y haciendo lo mejor por ellos”, acotó.

