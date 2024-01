Milett Figueroa tras salida de 'Bailando 2023': "Me hubiera encantado seguir dándolo todo"

Después de su abrupta salida de Bailando 2023 debido a una lesión cervical, Milett Figueroa finalmente rompió el silencio a través de sus redes sociales. La modelo peruana agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante su participación en el programa de Marcelo Tinelli y escribió: "Me hubiera encantado seguir dándolo todo, para ver hasta donde podíamos llegar".

La decisión de su salida fue confirmada por Tinelli, su actual pareja, quien explicó que se debió a una recomendación médica, debido a una lesión cervical que se agravó. A pesar de su destacado desempeño en la pista de baile, las circunstancias llevaron a su descalificación, ya que cerca de la gran final, Tinelli había anunciado que no se permitirían ausencias ni reemplazos.

"Ella tenía ganas de llegar a la final. Lamentablemente, Milett está fuera del certamen”, anunció Tinelli en la última edición del reality. "Hoy estuvo con tratamiento de ozono, está con cuello ortopédico todos estos días. Me hubiera encantado decirle: 'Ponemos un reemplazo y seguís en el próximo ritmo', pero no se puede", comentó.

¿Qué dijo Milett sobre su salida?

Poco después de anunciarse su retiro, Figueroa eligió mantener un perfil bajo, aunque no pudo resistirse a compartir algunas historias de sus fans que tocaban el tema: "Muchas veces suceden cosas en la vida que no planificamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que deseamos, en este caso, tu lesión, la cual no es tu culpa".

Al día siguiente, rompió el silencio agradeciendo a quienes la apoyaron en esta etapa y reflexionando sobre las decisiones inesperadas que la vida a veces nos impone, en este caso, refiriéndose a su lesión. “Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podría dejar fuera de la competencia, pero así es esto", escribió en redes.

Tras asegurar que "las ganas y la pasión no se van”, agradeció a su compañero de baile, Gabriel Rentería, a Marcelo Tinelli, a los jueces del reality y al equipo de producción. “No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocerlos. Sé el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil. Así que denlo todo”, concluyó.

¿Qué pasó con Milett Figueroa?

El doctor Norberto Furman, asesor médico de Bailando 2023, detalló que Milett sufrió una lesión en dos discos debido a una protrusión, considerada como un paso previo a una hernia de disco. Para prevenir una posible complicación, se le recomendó un periodo de reposo y un tratamiento específico de ozono.

“Hubo mejoras. Sin embargo, intentó hacer un movimiento que recrudeció unos dolores que son muy fuertes. Recrudeció un tema que tiene. Tiene una fisura de la envoltura del disco. Si se agranda, podría agravarse. Por eso, tomamos esta decisión con dos traumatólogos, una fisiatra y tres kinesiólogos”, dijo el especialista.

El médico indicó que Milett se encuentra llevando un tratamiento diario y se le aconsejó que se relaje. Explicó también que no está autorizada para ensayar y pronosticó mejoras en los próximos días. “No puede hacer actividad hasta que no esté curada, a pesar de la buena voluntad que tiene”, agregó.