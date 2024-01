Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirman su romance celebrando juntos Año Nuevo [VIDEO]

Milett Figueroa estuvo en la casa de Marcelo Tinelli en Buenos Aires. | Fuente: Instagram

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están más enamorados que nunca. La modelo peruana se lució en la casa del conductor argentino ubicada en la provincia de Partido de Tigre, en Buenos Aires, Argentina, esperando la llegada del Año Nuevo 2024 la noche del último domingo. De acuerdo con videos difundidos en Instagram, ambos lucieron muy contentos confirmando su romance y alejando los rumores de un presunto rompimiento.

En un primer registro audiovisual se ve a Milett Figueroa con un vestido de salón color blanco sosteniendo una copa de champagne al lado de Marcelo Tinelli, quien entona una canción. Asimismo, aparecen los familiares de Tinelli al otro lado de la mesa que comparten todos. “¡Feliz año! Amor y felicidad siempre”, se lee en el mensaje que acompaña el video.

Del mismo modo, otro video compartido por el propio Marcelo Tinelli muestra al empresario al lado de Milett Figueroa muy apegado, y abrazándola, mientras ambos entonan una versión discotequera de la canción ‘Vivir así es morir de amor’, de Camilo Sesto, en la casa del argentino.

Cabe mencionar que en la fiesta también estuvieron las hijas mayores de Marcelo Tinelli: Candelaria, Juanita y Micaela, quienes acompañaron a su padre en la celebración de Año Nuevo. Del mismo modo, estuvieron los hijos del exlocutor de radio: Fran y Lolo Tinelli.

Horas antes del Año Nuevo, Marcelo Tinelli compartió una instantánea donde aparece junto a Milett Figueroa en una de las playas de Argentina. Los dos estuvieron con poleras oscuras y lentes de sol reflejando el ocaso de un atardecer esperando la noche para la celebración. “Último atardecer del año, tocando el mar, con Milett”, se lee en el mensaje.

Millet Figueroa y Marcelo Tinelli siguen siendo noticia en la farándula argentina. | Fuente: Instagram (milett)

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaron Navidad separados

Hace unos días, se conoció que la pareja decidió pasar las Fiestas Navideñas por separado. Milett Figueroa regresó al Perú para poder estar con su familia la noche del 25 de diciembre. Por su parte, Marcelo Tinelli se quedó en Buenos Aires haciendo lo mismo.

En un comienzo, tanto Tinelli como Figueroa tenían la intención de pasar Navidad juntos. Sin embargo, el delicado estado de salud de uno de los tíos de la exchica reality le hizo cambiar de opinión y viajar al Perú.

"La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso por lo que estoy regresando a Perú. Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más", declaró la modelo a la prensa argentina.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli cantaron esperando el Año Nuevo 2024. | Fuente: Instagram