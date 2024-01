Milett Figueroa fue eliminada del ‘Bailando 2023' debido a problemas de salud

A pesar de su destacada actuación en la pista de baile, Milett Figueroa se vio obligada a despedirse de Bailando 2023, el reality conducido por Marcelo Tinelli, debido a una lesión. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, uno de los jueces del programa, y posteriormente ratificada por la propia Milett.

A través de sus plataformas de redes sociales, De Brito anunció que la modelo peruana quedó fuera del programa por "prescripción médica". Días atrás, Tinelli había informado que, a partir de ese momento, ningún participante podría ausentarse de la competencia, bajo riesgo de eliminación automática.

El programa argentino Intrusos de América TV detalló que Figueroa sufre una lesión cervical complicada que demanda varios días de recuperación. Aunque el médico del reality sugirió la posibilidad de un tratamiento para permitir su participación en la próxima gala, la producción determinó que su ausencia era inevitable.

El espacio también reveló que Gabriel Rentería, compañero de baile de Milett Figueroa, manifestó su desconcierto ante la falta de comunicación personal por parte de Milett para explicar lo sucedido. A su vez, señalaron que durante una conversación con Marcelo Tinelli, este confirmó que Milett estaba bajo tratamiento.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

Aunque Milett Figueroa no se ha expresado directamente sobre el tema, ha compartido en sus historias de Instagram un mensaje de un fan que refleja la situación: "Muchas veces suceden cosas en la vida que no planificamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que deseamos, en este caso, tu lesión, la cual no es tu culpa".

Asimismo, la modelo compartió en sus redes sociales una imagen de las radiografías que muestran el estado de su columna. En la publicación, agradeció al doctor Furman, que la viene tratando, por estar atento a su recuperación con la mejor terapia. "Mejorando cada día", añadió en su mensaje.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli?

A finales de diciembre, Milett Figueroa vivió un episodio cercano al desmayo durante las grabaciones de Bailando 2023. Su actual pareja, Marcelo Tinelli, informó a los medios que la exchica reality experimentó una descompensación debido a un grave problema de salud. En ese momento, Tinelli compartió: “La trató un doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra”.

En la emisión del viernes del reality, Tinelli confirmó la noticia: “No puede haber más reemplazos. El que no puede, no sigue, lamentablemente (...) No va a haber reemplazos ni para los enfermos. Milett está hasta hoy (viernes) con problemas cervicales. Baila la semana que viene. No sé cómo llegará".

¿Qué pasará con Milett Figueroa?

En una entrevista con el programa argentino LAM, Milett Figueroa expresó su interés en seguir desarrollando su carrera como actriz en Argentina. “Al inicio mi proyecto era ir al Bailando y regresar, pero por dentro también pensé: ‘¿por qué no hacer casting en diferentes plataformas y ficciones?’, manifestó.

"Tengo material de trabajo, ya he hecho películas y series en mi país, puedo intentarlo. Lo que me dicen es que acá no se hace mucha ficción, pero bueno, a mí me encanta Argentina, no me quiero ir”, añadió.

¿Cómo pasó Milett Figueroa el Año Nuevo?

Milett Figueroa brilló en la residencia de Marcelo Tinelli, situada en la provincia de Partido de Tigre, Buenos Aires, mientras aguardaban la llegada del Año Nuevo 2024. De acuerdo con los videos compartidos en Instagram, la modelo y el presentador de televisión irradiaron felicidad, confirmando así su romance y disipando cualquier especulación sobre una posible ruptura.

En las imágenes, Figueroa luce un estilizado vestido de salón blanco, sosteniendo una copa de champagne junto a Tinelli, quien entona una canción. Los familiares de Tinelli también participan en la escena, compartiendo un alegre momento al otro lado de la mesa. El mensaje que acompaña al video resalta: "¡Feliz año! Amor y felicidad siempre".

