Ridley Scott defiende la película 'Napoleón' ante críticas de historiadores: ¿qué dijo?

‘Napoleón’ es una de las películas más esperadas este 2023 y es que los fanáticos del cine quieren ver, una vez más, el trabajo conjunto que hará su protagonista Joaquin Phoenix junto con Ridley Scott, reconocido director de Hollywood que buscará regresar al éxito con un filme histórico sobre el icónico comandante francés Napoleón Bonaparte, quien lideró diversas batallas en la búsqueda de la Revolución Francesa durante el siglo XIX.

Es así como a sus 85 años, donde 45 fueron dedicados a los rodajes de películas, Ridley Scott presentará uno de sus proyectos más ambiciosos luego de haber hecho otros icónicos largometrajes como ‘Alien, el octavo pasajero’, ‘Blade Runner’, ‘Gladiador’, ‘Hannibal’, ‘Gánster Americano’, entre otros destacados filmes que marcaron huella en la historia del cine.

No obstante, algunos historiadores ya han venido cuestionando algunas de las escenas de ‘Napoleón’ antes de su estreno en los cines el próximo 24 de noviembre. Uno de ellos es el británico Dan Snow, conocido por su trabajo en la BBC y quien criticó que la película haya permitido ver a Napoleón Bonaparte disparar en la Batalla de las Pirámides cuando, de acuerdo con el académico, no sería así como se establecer en los libros.

Asimismo, por medio de su cuenta de TikTok, Dan Snow criticó que en la ejecución de María Antonieta de Austria, esposa del rey Luis XVI, se le haya mostrado con la cabellera larga en la escena debido a que, según su explicación, en la realidad ella “tenía el pelo muy corto” cuando estuvo en la guillotina y, además, “Napoleón no estaba allí” como se ve en el filme.

Ridley Scott y Joaquin Phoenix trabajan juntos en el rodaje de 'Napoleón'. | Fuente: Sony Pictures

Ridley Scott responde críticas contra ‘Napoleón’

Lejos de quedarse callado, Ridley Scott decidió responder a las críticas de Dan Snow. A través de una reciente entrevista con The New Yorker, el cineasta, ganador de un Óscar por su emblemático rodaje de ‘Gladiador’, fue consultado sobre los cuestionamientos hechos por Snow y no tuvo mejor idea que darle un consejo: “Búscate una vida”.

Si bien Ridley Scott no quiso profundizar más sobre las críticas hechas a ‘Napoleón’, el medio resaltó que el director y su equipo de producción estuvieron cinco días rodando la versión de la batalla de Waterloo, donde también se hicieron recreaciones de la infantería inglesa para marcar diferencia con los franceses tras un arduo trabajo de documentación.

Anteriormente, el propio Joaquin Phoenix, en un diálogo con la revista Empire, adelantó que la visión histórica de ‘Napoleón’ se basa en la adaptación que le dio el propio Ridley Scott. “Si realmente quieres entender a Napoleón, entonces deberías estudiar y leer por tu cuenta por que si ves esta película, verás una experiencia contada a través de los ojos de Ridley”, precisó.