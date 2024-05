Tatiana Calmell, candidata al Miss Perú 2024, denunció robo de casi 12 mil dólares de su tarjeta de crédito

La modelo y actriz Tatiana Calmell, candidata al Miss Perú 2024, reveló en sus redes sociales haber sido víctima del robo de casi 12 mil dólares de su tarjeta de crédito. "Un shock terrible", escribió Calmell, al compartir su experiencia.



"No les puedo explicar lo que siento en estos momentos. Me han hackeado mi tarjeta de crédito. Es realmente terrible lo que pueden llegar a hacer", escribió Calmell. "Recibí una notificación del banco acerca de ciertos consumos que no había realizado. Obviamente, no me voy a hacer responsable por algo que no he consumido", agregó.

¿Cómo le robaron a Tatiana Calmell?

Según Tatiana Calmell, los cargos no autorizados comenzaron el pasado viernes, pero ella se dio cuenta después, al revisar su correo. “Estuve en un evento, en una conferencia del Miss Perú, y llegué tarde a casa, no revisé”, explicó la modelo al programa Amor y fuego.



Calmell, de 29 años, acudió a la comisaría de Chorrillos para presentar la denuncia formal. De acuerdo con el documento, fue víctima de "hurto sistemático de dinero" por un monto de 11.444,74 dólares americanos.



“Nunca me había pasado”, comentó Calmell. “Por suerte, contaba con un seguro de protección de tarjeta y gracias a eso espero que me reconozcan el monto y me devuelvan el dinero. Lo único que me han dicho es que van a revisar el caso y demorarán entre 15 a 30 días”, añadió.

Tatiana Calmell comenzó su carrera en el modelaje a los 18 años participando en 'Perú Next Top Model'.Fuente: Instagram: @missperuofficial

¿Quién es Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell del Solar, de 29 años, comenzó su carrera en el modelaje a los 18 años participando en el reality Perú Next Top Model, donde destacó por su experiencia previa en las pasarelas. A pesar de su destacada actuación, fue eliminada tras alegar que el modelo brasileño Antonio Borges, miembro del jurado, cometió tocamientos inapropiados durante una sesión de fotos.



Después de su controversial paso por el programa, Calmell continuó su carrera en el modelaje, protagonizando comerciales, portadas de revistas y siendo imagen de diversas marcas. Al mismo tiempo, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Más adelante , a los 26 años, incursionó en la actuación, en la telenovela Princesas de América Televisión.



En 2022, Tatiana Calmell fue una de las principales candidatas para obtener la corona del Miss Perú. Sin embargo, Alessia Rovegno resultó ganadora y representó al país en el certamen Miss Universo. A pesar de no obtener el título, Calmell fue seleccionada por Jessica Newton para representar a Perú en el Miss International 2022, celebrado en Tokio, donde logró el tercer puesto.

Tatiana Calmell incursionó en la actuación a los 26 años, interpretando a Danielle en la telenovela 'Princesas'.Fuente: Instagram: @taticalmelldelsolar

