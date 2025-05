"Se aprovecha de que soy una persona pública": Jessica Newton expone su historial legal con su expareja Carlos Morales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessica Newton, directora del certamen Miss Perú, envió un comunicado al programa de Magaly Medina mediante sus abogados, en el que expone detalles sobre los procesos judiciales que ha sostenido con su expareja, el empresario y precandidato presidencial Carlos Morales.

"Con el señor Morales hemos tenido 3 proceso judiciales, a los cuales me referiré: un proceso por alimentos a favor de mis entonces menores hijos, un procedimiento no contencioso de autorización judicial de venta de inmueble y un proceso de nulidad de procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio", señala el documento.

Carlos Morales perdió propiedad por deuda alimentaria

La también exreina de belleza explicó que, en el año 2001, debido a la falta de cumplimiento del empresario con sus obligaciones alimentarias, decidió iniciar una acción legal a favor de sus hijos, entre ellos, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

"El 27 de agosto del 2001 suscribimos un acta de conciliación judicial mediante el cual se comprometía a pagar la suma de US$ 1,335 dólares mensuales a favor de mis hijos, sin embargo, el 7 de mayo del 2002 dejó de cumplir con dicha obligación”, indicó Jessica Newton.

A raíz del incumplimiento, se procedió con el embargo de dos inmuebles a nombre de Carlos Morales y con el remate correspondiente. El 12.5% de participación que el empresario poseía en uno de los inmuebles fue entregado judicialmente a los hijos de Newton.

"Luego de la tasación el inmueble fue sacado a remate judicial hasta en tres convocatorias y finalmente adjudicado a nombre de mis hijos por la suma de US$ 8 000 dólares. Este monto fue descontado de la deuda que el señor Morales tenía por el proceso de alimentos, que ascendía a US$ 60 000 dólares”, señaló.

Jessica Newton denuncia intento irregular de Carlos Morales para salir del registro de deudores alimentarios

Jessica Newton recalcó que el dinero de la venta no fue entregado a Morales, sino directamente a sus hijos, quienes desde 2008 eran legítimos propietarios del porcentaje del inmueble, según mandato judicial.

Sin embargo, denunció que el empresario intentó incluir nuevamente ese monto como parte del pago de su deuda alimentaria.

"En el 2023, el señor solicitó al juzgado que se cancele su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), argumentando que ya había cancelado la deuda alimentaria. Para sustentar su pedido, incluyó como parte de pago el importe equivalente al 12.5 % del precio de venta del inmueble", agregó.

Finalmente, la exreina de belleza cuestionó que el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, a cargo del juez provisional Alcides Ramos, haya aceptado esta solicitud. Según el comunicado, la cancelación de la inscripción en el REDAM se realizó de manera irregular, por lo que la decisión fue apelada y continúa en proceso desde 2023.

"He considerado pertinente no efectuar ninguna declaración pública adicional sobre estos temas personales porque eso sería caer en las intenciones del señor Morales, que no es otra, que promocionar su candidatura presidencial aprovechándose de que soy una persona pública”, concluyó Newton.

