"El valor de la verdad" regresó este sábado 16 de febrero y tuvo como primer invitado a Nicola Porcella, quien reveló su versión de lo sucedido en la fiesta de la que participó a fines de enero. En aquella fiesta, la modelo argentina Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza, aseguran haber sido dopadas y denunciaron el hecho en diversos programas de farándula.

Tras la emisión de "El valor de la verdad", Claudia Meza utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje al programa y a las declaraciones de Nicola Porcella.

"Todavía hay mucho machísmo en el Perú y es lamentable que no se catigue a estos individuos como se merece", escribió la modelo en una historia de Instagram.

Como se recuerda, Nicola Porcella participó de "El valor de la verdad" para defenderse de las acusaciones en su contra y presentó algunos mensajes de whatsapp y audios de Poly Ávila y Claudia Meza. Al parecer, esto incomodó a la actual Miss Trujillo.

¿DEMANDARÁ A MAGALY?



Acompañado por su abogado en "El valor de la verdad", Nicola Porcella anunció que demandará a Magaly Medina, su canal y André Castañeda porque "sindicaron que yo tenía algo que ver con drogas en esa fiesta".

"Si no se [hubiera dicho] mi nombre no estaría acá, no estaría sin trabajo, tratando de solucionar", manifestó Nicola Porcella.

El concursante de un conocido 'reality' confirmó que se ha quedado sin trabajo. "Me dijeron 'arregla tu tema' y tienen toda la razón del mundo. De repente no supe elegir a la gente ese día".

"Todo esto lo hicieron para sindicarme a mí", afirmó Nicola Porcella en "El valor de la verdad". "Es fácil salir a decir, juzgar. Mencionaron a tres 'chicos reality', descartaron a dos... ¿quién queda?".