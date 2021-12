Jessica Newton a Yely Rivera, candidata peruana en el Miss Universo 2021: "Orgullosa de mi reina" | Fuente: Composición

Durante su paso por el Miss Universo 2021, que se llevó a cabo este 12 de diciembre en Israel, la representante peruana Yely Rivera no consiguió ubicarse entre las 16 finalistas. Su presentación, sin embargo, fue felicitada por Jessica Newton.



Desde su cuenta de Instagram, la organizadora del Miss Perú le dedicó unas palabras a la candidata nacional, quien mostró un buen desenvolvimiento durante los eventos preliminares. Junto a un videoclip en el que aparece el rostro de Rivera, Newton escribió:

"La vida nunca dejará de sorprenderme, pero si voy a darle vueltas a algo es al mundo. Gracias, Yely Rivera, por el compromiso y amor con el que llevas la banda. Orgullosa de mi reina".

Como se recuerda, Yely Rivera ganó el Miss Perú 2021 en octubre pasado. Razón por la que clasificó al Miss Universo 2021, que el último domingo dio como ganadora a la reina de belleza Harnaaz Sandhu, representante de India.

Perú en la competencia

La última jornada del Miss Universo 2021 comenzó con las participantes luciendo deslumbrantes vestidos de lentejuelas e incluyó el característico desfile en traje de baño y un segundo con vestidos de noche.

Las representantes latinoamericanas tuvieron, como de costumbre, una participación destacada, y tres de ellas, Colombia, Puerto Rico y Paraguay se ubicaron entre las diez finalistas.

Perú, representado por Yely Rivera, no pudo quedar entre el primer grupo de las 16 finalistas, por lo que tuvo que abandonar la competencia junto a otras 63 participantes.

El listado fue anunciado por el estadounidense Steve Harvey, quien volvió a oficiar como presentador del certamen, y estuvo precedido por la presentación de la cantante israelí Noa Kirel.













