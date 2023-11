“Yo creo en mi reina”: Jessica Newton confía en que Camila Escribens llegará lejos en el Miss Universo 2023

Falta poco para ver el desempeño de Camila Escribens en el Miss Universo 2023 y, pese a ello, la representante peruana no ha recibido mucho apoyo en las redes sociales. No obstante, para Jessica Newton, esto no es decisivo al momento de coronar a la reina en el certamen internacional.

Por medio de su cuenta de Instagram, la organizadora abrió la caja de preguntas y le respondió a un usuario que le preguntó si Escribens llegaría al top en la competencia de belleza.

“Yo creo en mis reinas. Estoy segura de que Camila Escribens hará un gran papel en el Miss Universo. Lo mismo dijeron de Camila Díaz y Luciana Fuster”, escribió Jessica Newton.

El Miss Universo 2023 se realizará el 18 de noviembre y la representante peruana ya viajó a El Salvador. Escribens buscará tener un paso exitoso por el concurso como su antecesora Alessia Rovegno, además, tratará de superar a Janick Maceta quien estuvo en el Top 3 hace unos tres años y tentará el primer lugar que el 2022 se llevó la modelo norteamericana.

Jessica Newton fue premiada como mejor directora en el Miss Grand Internacional

Luciana Fuster se convirtió en la ganadora del Miss Grand Internacional 2023 superando a 68 candidatas de diversos países. La modelo peruana de 24 años se coronó como la sucesora de la brasileña Isabella Meninm, quien junto al conductor Mr. Nawat y Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del Miss Grand Internacional, coronaron a Fuster en el Phú Thọ Indoor Stadium, de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam.

Sin embargo, otra peruana también recibió un premio el pasado miércoles 25 de octubre en el evento de belleza. Se trata de Jessica Newton, organizadora oficial del Miss Perú y el Miss Grand Perú, quien tuvo un reconocimiento al formar parte de los tres directores clasificados para el Golden Grand Award.

En efecto, la empresaria peruana y exreina de belleza recibió una estatuilla de plata como una de las directoras participantes en el Grand Internacional 2023 mientras que Pham Kim Dung, directora de Vietnam, tuvo la misma distinción. Por su parte, Ivan Gunawan, organizador del Miss Grand Indonesia, recibió la estatuilla dorada.