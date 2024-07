"No podía más": Mónica Sánchez revela problemas de salud que la obligaron a salir de 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Le pasó factura. Mónica Sánchez, quien dio vida a Charito Flores en Al Fondo Hay Sitio, ha revelado los problemas de salud que la llevaron a retirarse de la popular teleserie peruana. En una entrevista con Verónica Linares, la actriz explicó cómo las exigentes jornadas de grabación afectaron gravemente su bienestar físico y mental.



En la última temporada de la serie, Charito decide alejarse de Las Nuevas Lomas después de ser humillada en público por Xavi, interpretado por David Villanueva. Siguiendo una invitación de Grace, empaca sus maletas y se dirige a Canadá para visitar a su hija y sus nietos, buscando la calma que necesita.

¿Por qué se retiró Mónica Sánchez de Al fondo hay sitio?

Aunque al inicio se tomó su salida con discreción, Mónica Sánchez finalmente decidió hablar. En una entrevista con la periodista Verónica Linares, la actriz explicó que las largas y agotadoras jornadas de grabación diarias de Al fondo hay sitio terminaron afectando su salud tras 15 años interpretando a Charito Flores, la matriarca de los Gonzales.



“Desde que pasamos a Pachacamac, entrábamos a las 7 a.m. Tenía que levantarme a las 5, salir a las 6 y llegar a las 7 y entonces comenzaba todo: el pelo y el maquillaje. A las 8 en punto empezaba a grabar, como en una fábrica. Eran muchas escenas al día", explicó. "Llegaba a mi casa a las 6:30 p.m., manejando. Era un cansancio que se iba acumulando”, agregó.



El estrés y la fatiga acumulados durante años provocaron en la actriz intensos dolores musculares y problemas cognitivos, llevándola a un punto en el que cualquier roce le causaba dolor. “El cansancio, el agotamiento, el poco tiempo y energía para otras cosas importantes en mi vida se hicieron sentir”, afirmó.



Los problemas de salud de la actriz no se limitaron al ámbito físico. Mónica también experimentó pérdida de memoria y problemas de concentración: “Mi cuerpo pedía parar, mi memoria empezó a fallar, mi concentración se volvió difusa. Fui a un neurólogo, mi cuerpo me estaba diciendo que no podía más”, relató. Estos motivos la llevaron a cambiar su estilo de vida.

¿Mónica Sánchez regresará a Al fondo hay sitio?

A pesar de los serios problemas de salud que enfrentó, Mónica Sánchez no descarta volver a Al Fondo Hay Sitio. Sin embargo, aclaró que su participación ya no sería como un personaje recurrente, sino más bien en apariciones especiales. “En esta vida nada está dicho, es un día a la vez”, comentó.



La actriz reveló que decidió retirarse de la serie en noviembre de 2023, al final de la temporada anterior, cuando recibió la recomendación médica de cambiar su estilo de vida. “Fue un final de temporada sabiendo que mi vuelta era para cerrar mi historia. Había que mantenerlo con mucha discreción para que mi personaje no perdiera el encanto”, explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis