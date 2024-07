"Me ha sumado mucho": Mónica Sánchez comparte detalles de su relación con el argentino Daniel Sacro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mónica Sánchez compartió pormenores de su vida personal en una entrevista para el podcast La Linares. Durante la conversación, la actriz reveló que lleva más de tres años en una relación con el argentino Daniel Sacroisky, conocido como Daniel Sacro, quien es cantautor, escritor y publicista.

La intérprete de 'Charito' en la popular serie Al fondo hay sitio mencionó que su pareja se lleva muy bien con sus hijas, aunque prefirió no profundizar en detalles. "Soy muy discreta con mi vida personal. Todo comenzó con una bonita amistad; somos muy amigos", explicó Sánchez.

Sánchez también señaló que la relación ha traído calma y estabilidad a su vida.

"Siento que esta relación llega en un momento diferente de mi vida, más tranquila y menos a la defensiva. Aprecio las mismas cosas de siempre, pero ya no tengo el alma tan encendida. Sí, me molestan cosas, pero elijo mis batallas y no gasto energías en lo innecesario. Esta relación me ha traído una hermosa liviandad y una sabiduría muy linda; me ha sumado mucho", aseguró.

Sobre su decisión de dejar Al fondo hay sitio, Mónica Sánchez aclaró que el proceso se dio en buenos términos, pues siempre tendrá un "profundo cariño por sus compañeros". "Estoy en un buen momento de mi vida y sentí que era el momento de dar un paso al costado", concluyó la actriz.

Mónica Sánchez: "Quiero ir por algo distinto"

Mónica Sánchez recordó toda la popularidad y el agradecimiento que tiene por Charo Flores, ‘Charito’, el personaje en Al fondo hay sitio que interpretó al lado de Bruno Odar, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, David Almandoz, entre otros.

“He recibido, gracias a este personaje, una dosis de cariño de gente que no me conoce y que me dice Charo. Ellos me regalan amor y buenos deseos de miradas que voy a estar eternamente agradecida”, expresó en una entrevista para RPP.

De igual manera, agradeció a América Televisión por permitirle interpretar al personaje durante los 15 años que estuvo la serie junto con De vuelta al barrio. “Estuve con un grupo humano maravilloso (…) Ha sido todo un paso en mi vida, separarme. Un paso importante”, añadió.

Pese a la pena por salir de Al fondo hay sitio, Mónica Sánchez resaltó que ahora busca realizar otros proyectos que la llenen como profesional y persona.

“Quiero ir por algo distinto. Para empezar, quiero ir por mí. Estuve esperando porque ocupé muchísimas horas de cada día (…) El trabajo de actor requiere mucha energía. Llegaba a mi casa cansada y con poca energía y poca ilusión de pensar en otras cosas. En la vida, para que se aparezcan nuevas cosas que ni siquiera se imaginaban, debe haber espacio interno”, sostuvo.

Mónica Sánchez protagonizará obra teatral con Bruno Odar

Mónica Sánchez se prepara para su regreso a las tablas en la obra teatral Tito Andrónico, de William Shakespeare, donde compartirá escenario con Bruno Odar, Diego Pérez, Daniel Cano, Cindy Díaz, Carlos Mesta, Jorge Armas, Sebastián Ramos, Gilberto Nué, entre otros actores.

"Tito Andrónico es como volver a mi origen, porque me devuelve a Shakespeare, me devuelve a Bruno Odar y me vuelve al teatro Segura. Que son tres lugares que yo considero que se asocian a mi origen como actriz”, mencionó Sánchez, quien interpretará a la Reina Tamora, una mujer que buscará venganza.

“A los que van a ver la obra me verán en un rol que pueden cuestionar y estar en la orilla de cosas opuestos a los que yo creo. Si bien es un clásico de Shakespeare, de pronto se vuelve sumamente contemporánea”, resaltó la actriz.

'Tito Andrónico', de William Shakespeare, es una obra teatral dirigida por Mikhail Page. Contará con 14 funciones desde este 18 de julio en el teatro Segura, del Centro Histórico de Lima. Las entradas pueden conseguirse a través de la página de Joinnus con funciones de jueves a domingo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis