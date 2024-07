¿El regreso de 'Doña Nelly'? Irma Maury sorprende con aparición en el set de 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El retorno de la querida 'Doña Nelly', interpretada por Irma Maury en Al fondo hay sitio, podría estar más cerca de lo que se pensaba. La actriz hizo una aparición sorpresa en los sets de grabación, generando una ola de especulaciones y entusiasmo entre los seguidores de la teleserie.

El actor Erick Elera compartió una foto en sus redes sociales que muestra a la intérprete junto a los actores László Kovács (Tito), David Almandoz (Pepe), Jorge Guerra (Jaimito), y Magdyel Ugaz (Teresita) en la casa de los González en las Nuevas Lomas.

La instantánea desató una avalancha de comentarios y teorías por parte de los fanáticos, quienes esperan con ansias la reaparición de 'Doña Nelly', quien ha tenido "apariciones esporádicas" en el papel de un fantasma que atormenta a Francesca Maldini.

Comentarios como: "Que haga un papel de una señora que se parece mucho a Doña Nelly y que Don Gil confunda sus sentimientos, un mini triángulo amoroso", se puede leer en la publicación. "Si revivieron a la Tiburón y hasta al Pendeivis, qué les cuesta a los guionistas revivir a Doña Nelly", son otros comentarios.

"Podría ser con otro personaje": Irma Maury abre posibilidad de regresar a Al fondo hay sitio

En una reciente entrevista para el Reventonazo de la Chola, Irma Maury explicó que su salida de la serie se debió a su deseo de pasar más tiempo con su familia.

"Pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de todo, de mi familia, y disfruté mucho de mi familia, mi casa y todo lo que quería hacer porque a veces el trabajo te agobia y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar, los perros ya me iban a morder porque ya no me reconocían, estaba todo el día trabajando. Entonces dije 'voy a hacer un alto'", confesó la actriz.

El momento más revelador llegó cuando Ernesto Pimentel le preguntó si consideraría regresar a Al fondo hay sitio con otro personaje.

"Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (la producción de la serie) de ningún otro personaje", comentó la actriz.

Gustavo Bueno dice no extrañar a 'Doña Nelly' en Al fondo hay sitio

Desde que Al fondo hay sitio se estrenó en 2009, uno de los pocos actores que ha permanecido a lo largo de las 10 temporadas de la serie es Gustavo Bueno. Como 'Don Gilberto', tuvo que compartir un sinnúmero de escenas al lado de la actriz Irma Maury, quien encarnó a la recordada 'Doña Nelly', su esposa en la ficción.

Pese a quedarse viudo, 'Don Gilberto' ha intentado rehacer su vida, sin embargo, el destino no ha sido favorable en el ámbito amoroso para él. Aunque muchos televidentes aún mantienen la esperanza de ver nuevamente a 'Doña Nelly' en la serie, el actor parece tener una opinión diferente al respecto.

En una reciente entrevista publicada en TikTok por la usuaria Iris Mariscal, Gustavo Bueno se sinceró y aseguró que no extraña en absoluto al personaje que interpretó su excompañera de reparto, incluso resaltó que se encuentra muy a gusto con el elenco actual de la teleserie.

"No, para nada (No extraño a 'Doña Nelly'), para qué te voy a mentir. Yo vivo el día a día de mi serie y estoy muy contento con la gente que ahora está y la paso bien", expresó el actor en un video.

Por si fuera poco, durante la reunión del inicio de grabaciones del 2024, Gustavo Bueno compartió su felicidad con el programa Estás en Todas por continuar trabajando con el nuevo elenco de Al fondo hay sitio.

"Todos estamos felices con el regreso. Durante dos años hemos trabajado duro y nos merecíamos estas vacaciones. Cada vez que nos reencontramos, nos olvidamos del tiempo transcurrido y pedimos más", declaró.

