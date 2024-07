Mónica Sánchez tras salir de 'Al fondo hay sitio': "Pasaba más tiempo siendo Charito que Mónica"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Mónica Sánchez se sinceró sobre su reciente salida de la serie Al fondo hay sitio. Durante una entrevista en ‘Encendidos’, de RPP, la popular artista señaló que decidió culminar su ciclo con uno de los programas más populares de la televisión.

“Yo siempre digo que es como terminar un amor de aquellos, pero que sabes que cumple su ciclo, pero que te vas a despedir en los mejores términos con gratitud y con cariño para siempre. Es ese tipo de despedida porque así me fui: llena de amor y de gratitud”, manifestó.

En ese sentido, Sánchez, de 54 años, mencionó que uno “viene venir la fecha de vencimiento de un sitio” y que eso le pasó con su personaje de ‘Charito’ quien, de acuerdo con la actriz, le estaba consumiendo mucho tiempo para realizar otros proyectos.

“Un día me acuerdo de que dije: ‘Paso más tiempo siendo Charito que siendo Mónica’. En un momento yo sentía que mi ser, que es más grande, lo encogía un poco para ser Charo que es distinta a mí. Distinta y más pequeña en términos de experiencias”, señaló.

Seguidamente, puntualizó: “Todo eso me hizo sentir que estaba dejando de crecer profesionalmente. Mis recursos estaban siendo los mismos. Claro, estamos haciendo los mismos. Logramos mucha destreza y maestría en lo que hacemos porque el oficio es así”.

Mónica Sánchez interpretó a 'Charito' desde la primera temporada de 'Al fondo hay sitio' el 2009. | Fuente: Instagram (cordeliamar_21)

Mónica Sánchez: “Quiero ir por algo distinto, quiero ir por mí”

Mónica Sánchez recordó toda la popularidad y el agradecimiento que tiene por Charo Flores, ‘Charito’, el personaje en Al fondo hay sitio que interpretó al lado de destacados actores como Bruno Odar, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, David Almandoz, entre otros.

“He recibido gracias a este personaje una dosis de cariño de gente que no me conoce y que me dice Charo. Ellos me regalan amor y buenos deseos de miradas que voy a estar eternamente agradecida”, expresó.

De igual manera, agradeció a América Televisión por permitirle interpretar al personaje durante los 15 años que estuvo la serie junto con De vuelta al barrio. “Estuve con un grupo humano maravilloso (…) Ha sido todo un paso en mi vida, separarme. Un paso importante”, añadió.

Pese a la pena por salir de Al fondo hay sitio, Mónica Sánchez resaltó que ahora busca realizar otros proyectos que la llenen como profesional y persona.

“Quiero ir por algo distinto. Para empezar, quiero ir por mí. Estuve esperando porque ocupé muchísimas horas de cada día (…) El trabajo de actor requiere mucha energía. Llegaba a mi casa cansada y con poca energía y poca ilusión de pensar en otras cosas. En la vida, para que se aparezcan nuevas cosas que ni siquiera se imaginaban, debe haber espacio interno”, sostuvo.

Mónica Sánchez le dijo adiós al programa 'Al fondo hay sitio' a fines de junio.Fuente: Instagram (cordeliamar_21)

Mónica Sánchez protagonizará 'Tito Andrónico', de William Shakespeare

Ahora, Mónica Sánchez está preparándose para su debut en la obra teatral 'Tito Andrónico', de William Shakespeare, donde compartirá escenario con Bruno Odar, Diego Pérez, Daniel Cano, Cindy Díaz, Carlos Mesta, Jorge Armas, Sebastián Ramos, Gilberto Nué, entre otros actores.

“Tito Andrónico es como volver a mi origen porque me devuelve a Shakespeare, me devuelve a Bruno Odar y me vuelve al teatro Segura. Que son tres lugares que yo considero que se asocian a mi origen como actriz”, mencionó Sánchez, quien interpretará a la Reina Tamora, una mujer que buscará venganza.

“A los que van a ver la obra me verán en un rol que pueden cuestionar y estar en la orilla de cosas opuestos a los que yo creo. Si bien es un clásico de Shakespeare, de pronto se vuelve sumamente contemporánea”, resaltó la actriz.

'Tito Andrónico', de William Shakespeare, es una obra teatral dirigida por Mikhail Page y protagonizada por Mónica Sánchez y Bruno Odar. Contará con 14 funciones desde este 18 de julio en el teatro Segura, del Centro Histórico de Lima. Las entradas pueden conseguirse a través de la página de Joinnus con funciones de jueves a domingo.

