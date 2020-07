Monique Pardo es internada de emergencia por un problema cardiaco. | Fuente: Instagram

La exvedette Monique Pardo fue internada de emergencia en la clínica Ricardo Palma después de tener un problema cardiaco. La artista peruana aseguró que se siente mejor, pero pasó por un gran susto.

En una entrevista con el diario Trome, Pardo confesó que se encontraba mal y los médicos estaban monitoreando su corazón: “Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿escuchas el monitor?, es mi corazón”, aseguró.

Como al mediodía del domingo 26 de julio, pidió ayuda a unos policías para que le auxiliaran ya que sentía una presión en el pecho y no podía respirar: “Una vez más los policías me han salvado, pues les dije que me trajeran porque me empecé a sentir mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir”, comentó.

A pesar de querer salir de la clínica, Monique Pardo seguirá las instrucciones de sus médicos quienes también le pidieron que se cuide para evitar contagiarse del nuevo coronavirus: “Me están cuidando mucho, estoy agradecida y yo estoy bien protegida con mi mascarilla y protector facial”, finalizó.

VERSIÓN DE “TUSA”

Monique Pardo ha vuelto a la música con un nuevo tema. Tal y como lo anunció en enero, la canción se lanzó a través de la plataforma de YouTube y la llamó “Trusa”, una versión de “Tusa”, sencillo de la colombiana Karol G en colaboración con Nicki Minaj.

En su videoclip, puede verse a la artista refiriéndose al modelo Jano Carper, quien también participa en la canción como segunda voz. “¿Qué cuenta ‘Trusa’? La historia de una estatua (Jano Carper) que se queja de los gastos excesivos de su novia, que ahora viene con el pretexto de querer una ‘Trusa’ nueva”, publicó el modelo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la canción no está libre de sus referencias a “Caramelo”, el mayor éxito de Monique Pardo. “Y tú quieres calzón, mejor te llevo al jirón de la Unión, está 2x15 la promoción”, canta en una parte del sencillo la exvedette.