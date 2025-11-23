"Un momento muy duro": Patricia Alquinta se despide de Guillermo Rossini con desgarrador mensaje

La actriz cómica dedicó un sentido mensaje a Guillermo Rossini tras su fallecimiento a los 93 años, recordándolo como su “Sancochado” y una de sus personas favoritas.

Guillermo Rossini falleció el último sábado a los 93 años y, como era de esperarse, su partida sacudió de inmediato al mundo del espectáculo. Diversas figuras de la televisión y la comicidad se pronunciaron para despedir al recordado padre del humor peruano. Una de ellas fue la actriz Patricia Alquinta, su compañera en Risas y Salsa.

“Te quiero mucho, ‘Sancochado’”, escribió en una publicación en sus redes sociales, acompañada de tres fotografías junto a Rossini y otros referentes de la comicidad, como Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y Lucy Bacigalupo.

Patricia Alquinta se despide de Guillermo Rossini

La actriz continuó su mensaje con palabras cargadas de nostalgia: "Hoy es un momento duro para nosotros, ¿ahora quién nos reunirá para la misa, el lonchecito, las canciones, chistes?". Y agregó: "Para el Perú eres el gran Guillermo Rossini, pero para mí eres mi ‘Sancochado’, mi persona favorita”.

Patricia cerró su homenaje con una despedida profundamente emotiva: "Ahora ya tienes aladas doradas y sé que te recibirán con mucho amor todos los de Risas… Perdóname por llorarte porque sé que estás en un lugar muy bonito y en paz. Te quiero hasta el infinito".

Más estrellas de la comedia se despiden de Rossini

Las palabras de Patricia Alquinta se suman a una ola de homenajes que surgieron apenas RPP confirmara la lamentable muerte de Guillermo Rossini.

“Es un golpe de verdad que algún día en la vida nos tiene que tocar, pero no pensamos que así fuera a ser, en estos momentos”, expresó Manolo Rojas. Por su parte, Hernán Vidaurre señaló: “Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho”.

Horas después, Giovanna Castro lo recordó como “una leyenda viviente”: “Los que tuvimos el privilegio de estar junto a él conocemos al ser humano, a la gran estrella. Él está brillando en estos momentos”, expresó.

Guillermo Rossini falleció a los 93 años

Reconocido como el padre del humor peruano y pionero de la imitación política, Rossini brilló en la radio, la televisión y el cine. Su sello fue siempre el mismo: un humor fino, familiar y profundamente conectado con la realidad nacional.

Fue, por mérito propio, el maestro de la parodia política en el Perú. Su archivo vocal es, hasta hoy, un retrato alternativo de la vida pública: Luis Bedoya Reyes, Javier Alva Orlandini, Susana Higuchi, Marcos Aurelio Denegri, Fernando Carvallo, Pablo de Madalengoitia y muchos otros.

En 1994 fundó Los Chistosos de RPP junto con Fernando Armas y Hernán Vidaurre; luego se sumaron Giovanna Castro y Manolo Rojas. “Yo le puse el nombre”, recordaba con orgullo. Permaneció en el programa hasta mayo de 2021, convirtiéndolo en la principal escuela de humor político del país.

