María Pía Copello y Korina Rivadeneira parodian el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

Perú continúa celebrando la victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos tras superar en votos a la arepa de Venezuela en la final del concurso organizado por el streamer español Ibai Llanos. Las redes sociales se llenaron de memes y reacciones con la famosa frase: "Perú es clave".

Entre las celebraciones más virales sobresalió un video protagonizado María Pía Copello y Korina Rivadeneira, quienes realizaron una parodia del anuncio del ganador.

María Pía Copello y Korina Rivadeneira parodian la final del Mundial de Desayunos

En la grabación, ambientada en un concurso de belleza, Copello representó a Perú con la banda de Miss Pan con Chicharrón, mientras que Rivadeneira apareció como Miss Arepa, en alusión a Venezuela, el otro finalista.

Al momento de revelar los resultados en la parodia con la voz de Ibai, Copello celebró emocionada y recibió de su contrincante una corona junto a un arreglo floral.

Rivadeneira felicitó a Copello, asumiendo con humor la derrota en la ficticia competencia. En la descripción del video, María Pía escribió: "¡Perú es campeón en el Mundial de Desayunos!".

La publicación se viralizó rápidamente en Instagram y TikTok, sumando miles de reacciones y comentarios que resaltaron la creatividad y el humor de la presentadora.

El pan con chicharrón es el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Perú celebró este sábado el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos promovido por el streamer español Ibai Llanos.

El popular youtuber anunció que Perú había obtenido "un total de 12,8 millones de votos, una auténtica barbaridad", mientras que Venezuela obtuvo 12,6 millones de votos.

"Perú, campeón del Mundial de Desayunos por 200 000 votos; el pan con chicharrón, campeón del mundo", confirmó.

Durante los días en que estuvo abierta la votación para elegir al mejor desayuno del mundo, entre el candidato peruano y la arepa venezolana, diversas entidades del Estado se sumaron para alentar a los peruanos a dejar su voto en las redes de Ibai Llanos, así como empresas, organismos y negocios vinculados directamente a la gastronomía.

La noticia de la elección peruana en la final del concurso del famoso streamer resonó este sábado entre el público asistente a los restaurantes y festivales que se organizaron en Lima para esperar la decisión definitiva.